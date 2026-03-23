CDU auch hier im Aufwind
Mehr Schwarz in der roten VG Loreley
97 der 140 Wahlberechtigten der kleinen Loreleygemeinde Auel gingen am Sonntag zur Wahl. Knapper konnte das Rennen der Spitzenk
97 der 140 Wahlberechtigten der kleinen Loreleygemeinde Auel gingen am Sonntag zur Wahl. Knapper konnte das Rennen der Spitzenkandidaten nicht sein: 31 wählten Andreas Birtel, 30 Adriana Kauth. 11 Menschen unterstützen den AfD-Kandidaten.
Markus Lui

Die Loreley hat wieder einmal rot gewählt: Doch genutzt hat das Adriana Kauth, der SPD-Kandidatin für den Wahlkreis 8 Koblenz/Lahnstein, nichts. Und auch in der Verbandsgemeinde selbst ging der Trend in Richtung der CDU. 

Lesezeit 2 Minuten
. Sie ist eine der (wenigen) verbliebenen Bastionen der Sozialdemokratie, die auch diese Wahl überstanden hat: Die Rede ist von der Verbandsgemeinde (VG) Loreley. Tatsächlich hat sich SPD-Kandidatin Adriana Kauth hier mit 33,9 Prozent gegen Andreas Birtel von der CDU durchgesetzt, der in der VG auf 32,4 Prozent kam.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungWK 8 – Koblenz/Lahnstein

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