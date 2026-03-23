Die Loreley hat wieder einmal rot gewählt: Doch genutzt hat das Adriana Kauth, der SPD-Kandidatin für den Wahlkreis 8 Koblenz/Lahnstein, nichts. Und auch in der Verbandsgemeinde selbst ging der Trend in Richtung der CDU.
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. Sie ist eine der (wenigen) verbliebenen Bastionen der Sozialdemokratie, die auch diese Wahl überstanden hat: Die Rede ist von der Verbandsgemeinde (VG) Loreley. Tatsächlich hat sich SPD-Kandidatin Adriana Kauth hier mit 33,9 Prozent gegen Andreas Birtel von der CDU durchgesetzt, der in der VG auf 32,4 Prozent kam.