Weniger Gewerbe, mehr Bedarf an Anwohnerparkplätzen: Die Ansprüche an Parkraum sind stetig im Wandel. Dem möchte die Stadt Braubach nun Rechnung tragen und ein neues Parkraumkonzept erarbeiten. Erste Maßnahmen wurden bereits umgesetzt.
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Landauf, landab ist es die gleiche Entwicklung: Der Einzelhandel geht zurück, Neuansiedlungen sind die Ausnahme, aus Ladenlokalen wird Wohnraum. Gleichzeitig nimmt die Zahl an Autos für den Individualverkehr zu. Merklich wird dies vor allem bei der Parkplatzsuche – insbesondere in Kommunen mit nur wenig Parkraum wie Braubach.