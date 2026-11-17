Neues Parkraumkonzept entsteht Mehr Parkplätze für Braubach(er) Mira Zwick 17.11.2026, 15:00 Uhr

i Weniger Parkplätze mit Zeitbegrenzung, mehr Flächen für Fahrzeuge von Anwohnern und gleichzeitig den Schilderwald lichten: Das ist das Anliegen von Braubachs Stadtbürgermeister Günter Goß, der gemeinsam mit dem Beigeordneten Marius Risch und einem Bauhofmitarbeiter ein neues Schild in der Oberallee anbringt. Mira Zwick

Weniger Gewerbe, mehr Bedarf an Anwohnerparkplätzen: Die Ansprüche an Parkraum sind stetig im Wandel. Dem möchte die Stadt Braubach nun Rechnung tragen und ein neues Parkraumkonzept erarbeiten. Erste Maßnahmen wurden bereits umgesetzt.

Landauf, landab ist es die gleiche Entwicklung: Der Einzelhandel geht zurück, Neuansiedlungen sind die Ausnahme, aus Ladenlokalen wird Wohnraum. Gleichzeitig nimmt die Zahl an Autos für den Individualverkehr zu. Merklich wird dies vor allem bei der Parkplatzsuche – insbesondere in Kommunen mit nur wenig Parkraum wie Braubach.







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