Bahnstrecke im Fokus Mehr Lärm, weniger Schutz: Ärger am Mittelrhein wächst 13.10.2025, 16:00 Uhr

i Schon jetzt ist das Mittelrheintal durch Zuglärm stark belastet. Doch die Zahl der Güterzüge wird nach der Generalsanierung noch weiter steigen. Mira Zwick

Im Mittelrheintal wächst der Unmut über die Deutsche Bahn: Versprochene Lärmschutzmaßnahmen werden gestrichen, während der Güterverkehr weiter zunimmt. Nun äußern sich BI-Vorsitzender Willi Pusch und VG-Bürgermeister Mike Weiland.

Zufrieden zeigte sich die Deutsche Bahn zuletzt mit dem Fortschritt der Lärmsanierungsmaßnahmen im Mittelrheintal. Anfang dieses Monats hatte der Beirat Leiseres Mittelrheintal in Oestrich-Winkel getagt und zusammen mit Vertretern aus Politik, den zuständigen Ministerien von Bund und Ländern sowie Bürgerinitiativen an einem Tisch gesessen.







