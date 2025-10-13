Im Mittelrheintal wächst der Unmut über die Deutsche Bahn: Versprochene Lärmschutzmaßnahmen werden gestrichen, während der Güterverkehr weiter zunimmt. Nun äußern sich BI-Vorsitzender Willi Pusch und VG-Bürgermeister Mike Weiland.
Lesezeit 3 Minuten
Zufrieden zeigte sich die Deutsche Bahn zuletzt mit dem Fortschritt der Lärmsanierungsmaßnahmen im Mittelrheintal. Anfang dieses Monats hatte der Beirat Leiseres Mittelrheintal in Oestrich-Winkel getagt und zusammen mit Vertretern aus Politik, den zuständigen Ministerien von Bund und Ländern sowie Bürgerinitiativen an einem Tisch gesessen.