Schwere, lange Gelenkbusse und Risse in der Asphaltdecke: Die Bürgerinitiative „Zurück zur ursprünglichen Verkehrsführung“ sieht da einen Zusammenhang und schlägt Alarm. Wir haben bei der Stadtverwaltung nachgehört. Was nun geplant ist.
Sie wünscht sich, dass der Verkehr wieder wie vor der großen Brückensanierung durch Lahnstein läuft, die Bürgerinitiative (BI) „Zurück zur ursprünglichen Verkehrsführung“. In ihrer jüngsten Pressemitteilung nimmt sie dafür den Busverkehr genauer in den Blick und die Auswirkungen der neuen Routenführung auf Umwelt, Menschen und die Straßen in Lahnstein.