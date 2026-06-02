Die Bahn erweitert ihre Kapazitäten im Mittelrheintal, unter anderem durch eine technische Aufrüstung. Die angestrebte Entlastung des Mittelrheintals scheint dabei buchstäblich auf der Strecke zu bleiben.
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Willi Pusch, der Vorsitzende der Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn, schlägt Alarm: Wie die BI erfahren hat, plant die Bahn umfangreiche Kapazitätserweiterungen bis mindestens 2027. Pusch fordert daher ein umso entschiedeneres Handeln von Land und Bund, endlich eine langfristige Strategie zur Entlastung des Mittelrheintals vorzulegen.