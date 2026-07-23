Man muss mit den Zeiten gehen, gerade auch bei der Mitgliederwerbung. Diesen Grundsatz hat sich die VG Diez nun auch in Sachen Feuerwehr zu Herzen genommen. Herausgekommen ist dabei eine Werbekampagne, die manches anders macht.
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„Zusammen unschlagbar“ oder „Mehr als nur Blaulicht“: Bei der Gewinnung neuer Feuerwehrleute geht die Verbandsgemeinde (VG) Diez neue Wege. Denn anstatt nur auf einen Leitspruch zu setzen, werden nun verschiedene Slogans für unterschiedliche Zielgruppen entwickelt, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der VG.