Nicht nur ein Laden, in dem man halt Bücher kaufen kann, sondern „ein Dreh- und Angelpunkt für Bildung“ wolle man sein: Das ist das Konzept der neuen Betreiber der Buchhandlung Meckel, Edward und Agnes Schofield. Wir waren bei der Eröffnung dabei.
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„Wir haben links gute Laune, rechts gute Laune, oben gute Laune, unten Laune – gute Laune einfach überall.“ Die Kinder, die zum Auftakt draußen auf der Treppe ein fröhliches Liedchen sangen, trafen exakt die Stimmung: Mit einem bunten, ausgelassenen Fest und zahlreichen Gästen hat die Buchhandlung Meckel in der Bad Emser Römerstraße jüngst ihre Wiedereröffnung gefeiert.