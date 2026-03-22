Meckel in Bad Ems Mehr als ein Laden, in dem man Bücher kaufen kann Ulrike Bletzer 22.03.2026, 15:00 Uhr

i Neueröffnung der Buchhanldung Meckel in Bad Ems: Agnes Schofield durchschneidet noch das Band zum Bücher-Bereich der Buchhandlung, dann können die Gäste nach Herzenslust stöbern. Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Nicht nur ein Laden, in dem man halt Bücher kaufen kann, sondern „ein Dreh- und Angelpunkt für Bildung“ wolle man sein: Das ist das Konzept der neuen Betreiber der Buchhandlung Meckel, Edward und Agnes Schofield. Wir waren bei der Eröffnung dabei.

„Wir haben links gute Laune, rechts gute Laune, oben gute Laune, unten Laune – gute Laune einfach überall.“ Die Kinder, die zum Auftakt draußen auf der Treppe ein fröhliches Liedchen sangen, trafen exakt die Stimmung: Mit einem bunten, ausgelassenen Fest und zahlreichen Gästen hat die Buchhandlung Meckel in der Bad Emser Römerstraße jüngst ihre Wiedereröffnung gefeiert.







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