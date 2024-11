Apothekenlösung in Sicht Medikamente in Kamp-Bornhofen über Terminal bestellen 26.11.2024, 06:00 Uhr

i Seit Ende Oktober ist die Marien-Apotheke in Kamp-Bornhofen geschlossen. Im Rathaus in Kamp-Bornhofen soll schon bald ein Terminal aufgestellt werden, über den apothekenpflichtige Medikamente bestellt werden können. Mira Zwick

Nach Schließung der Apotheke in Kamp-Bornhofen und längerer Ungewissheit gibt es nun eine innovative Lösung zur Medikamentenversorgung: Über ein Terminal im Rathaus können Menschen ihre Arznei bestellen – eine moderne Lösung für mehr Zugänglichkeit.

Seit Ende Oktober ist die Marien-Apotheke in Kamp-Bornhofen geschlossen. Nun konnte eine neue Lösung abgestimmt und auf den Weg gebracht werden, wie die Menschen aus Kamp-Bornhofen und den umliegenden Gemeinden mit Arzneimitteln versorgt werden. Marien-Apotheke seit Ende Oktober geschlossen In den vergangenen Monaten zeichnete sich ab, dass die Marien-Apotheke in Kamp-Bornhofen aus Personalgründen schließen muss – alle Rettungsversuche ...

