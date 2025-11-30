Prozess am Amtsgericht Diez Mechaniker stiehlt Ersatzteile bei seinem Arbeitgeber Thorsten Kunz 30.11.2025, 11:00 Uhr

i Vor dem Amtsgericht Diez musste sich jetzt ein 28-Jähriger verantworten, der seinen Arbeitgeber bestohlen haben soll. Arne Dedert/dpa

Guter Schulabschluss, erfolgreiche Ausbildung und ein gut bezahlter Job: Dennoch fand sich ein 28-Jähriger jetzt als Angeklagter vor dem Amtsgericht Diez wieder. Er soll seinen Arbeitgeber bestohlen haben.

Wegen Diebstahls fand sich ein 28-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Aar-Einrich jetzt auf der Anklagebank des Amtsgerichts Diez wieder. Dem Mechaniker wurde vorgeworfen, in mindestens zwei Fällen von Juli 2024 bis März 2025 gebrauchte, aber auch neuwertige Ersatzteile aus dem Lager seines Arbeitgebers gestohlen zu haben.







