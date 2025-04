Unter dem Abimotto „Abivegas – Um jeden Punkt gepokert“ nahmen kürzlich insgesamt 24 Schüler des Marion-Dönhoff-Gymnasiums (MDG) ihre Abiturzeugnisse entgegen. Zwei weitere Absolventen erhielten den schulischen Teil der Fachhochschulreife, teilt die Schule mit. Die besten Abiturnoten erreichten Ann-Sophie Dötsch (1,0), Marianna Schnell (1,5), Stefanie Klug (1,8) und Mika Böhme (1,9). Die feierliche Zeugnisverleihung fand in der Aula der Schule statt und wurde von musikalischen Beiträgen der Big Band und des Unterstufenchores gestaltet. Der kommissarische Schulleiter Andreas Homburg würdigte in seiner Rede die Leistungen der Abiturienten und sprach über die großen Themen des Lebens. Für die Stadt Lahnstein richtete der Abgeordnete Manfred Radermacher sein Wort an die Abiturienten und der Schulelternbeirat beglückwünschte den Jahrgang durch Prof. Fischer. Die Lehrkräfte Peter Bourger und Dennis Dammann bereicherten die Feierlichkeiten mit einem unterhaltsamen Rückblick auf die vergangene Oberstufenzeit, und die Schülerin Emma Baumgarten verabschiedete sich in einer emotionalen Rede im Namen der Abiturienten.

Neben den Abiturzeugnissen wurden zahlreiche Auszeichnungen verliehen. Den Preis der Ministerin erhielt Ann-Sophie Dötsch für herausragendes Engagement. Der Naspa-Schulpreis ging an Isabell Ivanov, während der Förderverein des Gymnasiums Ann-Sophie Dötsch für das beste Abitur auszeichnete. Fachpreise wurden an besonders talentierte Schüler verliehen: Der Preis in Sozialkunde ging an Marianna Schnell, in Mathematik an Ann-Sophie Dötsch, in Physik an Mika Böhme und Ann-Sophie Dötsch und in Musik an Simon Philipps.

Mit der feierlichen Verabschiedung geht für die Abiturienten ein bedeutender Lebensabschnitt zu Ende. Doch das Leben bleibe ein Spiel mit Chancen und Herausforderungen, heißt es im Pressetext des Gymnasiums weiter. Nun heiße es für sie: Karten mischen, Einsätze setzen und mutig ins nächste Spiel starten. Das Marion-Dönhoff Gymnasium Lahnstein wünscht ihnen viel Glück und Erfolg auf ihrem weiteren Weg.

Sie haben den Abschluss in der Tasche

Liliana Amrein, Philipp Balke, Emma Baumgarten, Mika Roque Böhme, Ann-Sophie Dötsch, Lenie Gierden, Alyah Giljan, Anne Günther, Lisa Rona Henze, Valerii Hrebeniuk, Isabell Ivanov, Stefanie Klug, Lukas Legrand, Seraphin Ostermann, Simon Philipps, Zoe Schäfer, Stella Marie Schmitt, Mariana Schnell, Michelle Schostock,, Till Seifert, Elina Maria Stiber, Deniz Taha Türkün, Jan Wollstein, Leonie Wollstein, Samra Yagoub, Leon Noah Zschörnig