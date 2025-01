Landwirte in Limburg in Sorge Maul- und Klauenseuche: Bauern erhöhen Sicherheit Tobias Ketter 23.01.2025, 19:00 Uhr

i Wasserbüffel in Brandenburg sind an der Maul- und Klauenseuche verendet. Foto: Michael Bahlo/dpa Michael Bahlo. Michael Bahlo/dpa

Der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg hat länderübergreifend Auswirkungen. Auch die Landwirte im Kreis Limburg-Weilburg sind betroffen. Unter ihnen herrscht eine gewisse Unruhe.

Die Maul- und Klauenseuche ist zurück. Vor knapp zwei Wochen wurde ein Ausbruch in einem Bestand von Wasserbüffeln in Hönow im Landkreis Märkisch-Oderland (Brandenburg) bestätigt. In anderen Regionen sind bislang noch keine Fälle der hochansteckenden Viruserkrankung aufgetreten.

