Das Schloss in Katzenelnbogen ist kein Ort wie jeder andere. Es gab für den Pianisten, Komponisten und Konzertveranstalter Matthias Frey einiges zu beachten, als er das Programm für das zweitägige Gartenfest im vergangenen Sommer zusammenstellte.
Für die interessierte Öffentlichkeit war es eine einmalige Gelegenheit: Nach fast zwei Jahrzehnten Pause öffneten sich im vergangenen Jahr erstmals wieder die Tore des Katzenelnbogener Schlosses. Denn zwei Tage lang fand dort das neue Schlossgartenfest statt.