Neuer Musiklehrer Rhein-Lahn Mateo Martinez: Rhythmus und Klang als Lebenselixier Christine Vary 13.02.2026, 18:00 Uhr

i Mateo Martinez Zuviria ist der neue Gesangs- und Gitarrenlehrer an der Kreismusikschule Rhein-Lahn. Sein Einzel- und Gruppenunterricht beginnt zunächst in Diez. Christine Vary

Rhythmus und Klang als Lebenselixier: Der Musiker und Lehrer Mateo Martinez Zuviria bereichert nun die Kreismusikschule. Erstmals seit Jahren kann man wieder Stunden in Gesang nehmen. Wir haben mit dem gebürtigen Argentinier gesprochen.

Peter Honsalek, der Leiter der Kreismusikschule Rhein-Lahn, strahlt. Bisher konnte nur klassischer Gesang unterrichtet werden. Seit sechs Jahren gab es gar keinen Gesangsunterricht mehr. Doch nun hat die Kreismusikschule einen neuen Gesangs- und Gitarrenlehrer.







