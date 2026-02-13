Rhythmus und Klang als Lebenselixier: Der Musiker und Lehrer Mateo Martinez Zuviria bereichert nun die Kreismusikschule. Erstmals seit Jahren kann man wieder Stunden in Gesang nehmen. Wir haben mit dem gebürtigen Argentinier gesprochen.
Lesezeit 4 Minuten
Peter Honsalek, der Leiter der Kreismusikschule Rhein-Lahn, strahlt. Bisher konnte nur klassischer Gesang unterrichtet werden. Seit sechs Jahren gab es gar keinen Gesangsunterricht mehr. Doch nun hat die Kreismusikschule einen neuen Gesangs- und Gitarrenlehrer.