Fest am Langhalsbrunnen Martinimarkt in Osterspai wirft Schatten voraus

i Dieses Foto aus dem vergangenen Jahr das rege Martinimarkt-Treiben in der Hauptstraße. Reifferscheid Sebastian

In Osterspai wird es am ersten Novemberwochenende wieder spannend: Wer wird die neue Martinimarktkönigin? Um 11 Uhr soll das Geheimnis gelüftet werden. Die Osterspaier freuen sich wieder auf ein tolles Fest.

Osterspai. Und plötzlich ist es dann so weit: Am Sonntag, 2. November, wird Martinimarktkönigin Lara I., die drei Jahre lang mit großem Engagement über die Osterspaier „regiert“ hat („Sicher war es auch anstrengend, aber ich würde es genau so wieder machen“, sagte sie vor Kurzem bei einem zufälligen Treffen im Gespräch mit unserer Zeitung), ihr Amt an ihre Nachfolgerin übergeben.







