Ungefähr eine halbe Million Euro soll der Neubau der Rupbachbrücke an der L322 bei Laurenburg kosten. Auf den Baubeginn warten Anwohner und Pendler jedoch bereits seit Jahren. Bis dahin müssen sie mit einer reduzierten Fahrbahnbreite leben.
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Was tut sich eigentlich beim geplanten Neubau der Rupbachbrücke an der L322 zwischen Laurenburg und Gutenacker? Das alte Bauwerk ist deutlich in die Jahre gekommen. An beiden Seiten befinden sich daher seit Jahren Fahrbahnbegrenzer. Sie sollen den Verkehr von den geschädigten Randbereichen fernhalten und diese damit schonen.