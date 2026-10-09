Schon 2022 sollte es losgehen Marode Rupbachbrücke: Neubau weiter nicht in Sicht Johannes Koenig 09.10.2026, 09:00 Uhr

i Aus Sicherheitsgründen wurde die Fahrbahnbreite der Rupbachbrücke an der L322 bei Laurenburg bereits vor Jahren reduziert. Johannes Koenig

Ungefähr eine halbe Million Euro soll der Neubau der Rupbachbrücke an der L322 bei Laurenburg kosten. Auf den Baubeginn warten Anwohner und Pendler jedoch bereits seit Jahren. Bis dahin müssen sie mit einer reduzierten Fahrbahnbreite leben.

Was tut sich eigentlich beim geplanten Neubau der Rupbachbrücke an der L322 zwischen Laurenburg und Gutenacker? Das alte Bauwerk ist deutlich in die Jahre gekommen. An beiden Seiten befinden sich daher seit Jahren Fahrbahnbegrenzer. Sie sollen den Verkehr von den geschädigten Randbereichen fernhalten und diese damit schonen.







Artikel teilen

Artikel teilen