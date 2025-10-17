Markttreiben und mehr lockt nach Katzenelnbogen

Der Oktober ist der Monat der großen Märkte. Auch in Katzenelnbogen wurde beim Herbstmarkt wieder einiges geboten. Traditionell gab es neben den Marktständen und Angeboten in den Straßen auch Aktionen im Haus der Familie und in der Bücherei.

Ein wenig Sonnenschein – ein wenig „goldener Oktober“ hätte Besuchern, Ausstellern und Geschäftsinhabern in Katzenelnbogen am Herbstmarktsonntag sicher gutgetan.

Am frühen Nachmittag allerdings fanden sich in der Untertalstraße trotzdem zahlreiche Besucher ein.