2017 gegründet Marktplatz: Bürgerinitiative löst sich auf Tobias Lui 02.07.2026, 06:00 Uhr

i Die Bürgerinitiative hat sich aufgelöst. Tobias Lui

An der Lehner Kirmes finden sich auf dem Marktplatz Fahrgeschäfte für die Kinder. Ansonsten sind hier vor allem Fahrzeuge geparkt. Zu einer Entwicklung ist es in den vergangenen Jahren nicht gekommen – zum Bedauern der BI Pro Marktplatz.

Sie wollten eine übermäßige Bebauung verhindern und die Entwicklung dieses zentralen Platzes in Niederlahnstein begleiten: Dies war der Anspruch der Bürgerinitiative (BI) Pro Marktplatz, als sie sich im Jahr 2017 gründete. Neun Jahre später löst sich die BI auf – und kritisiert zum Abschied die fehlende Entwicklung auf dem Platz.







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