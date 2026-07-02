An der Lehner Kirmes finden sich auf dem Marktplatz Fahrgeschäfte für die Kinder. Ansonsten sind hier vor allem Fahrzeuge geparkt. Zu einer Entwicklung ist es in den vergangenen Jahren nicht gekommen – zum Bedauern der BI Pro Marktplatz.
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Sie wollten eine übermäßige Bebauung verhindern und die Entwicklung dieses zentralen Platzes in Niederlahnstein begleiten: Dies war der Anspruch der Bürgerinitiative (BI) Pro Marktplatz, als sie sich im Jahr 2017 gründete. Neun Jahre später löst sich die BI auf – und kritisiert zum Abschied die fehlende Entwicklung auf dem Platz.