Platz 19 von 300, das kann sich sehen lassen: In einem Beliebtsheitsranking eines Reiseportals ist die Braubacher Marksburg überraschend weit oben gelandet. Die Verantwortlichen freut’s, man sieht noch viel Potenzial für die Zukunft.

Wo stehen Deutschlands 300 beliebteste Schlösser und Burgen? Wenn es nach den Reaktionen in den sozialen Netzwerken geht, findet man unter den Top 20 deren zwei in Rheinland-Pfalz: In einer Analyse eines Reiseportals landet Burg Eltz auf Rang drei und – Überraschung – die Braubacher Marksburg auf Platz 19.

Ob prächtiges Schloss, mittelalterliche Festung oder Erinnerungsort: Das Ranking zeigt, welche Bauwerke in sozialen Netzwerken besonders präsent sind. Das Reisegutschein-Portal tripz.de hat die Online-Präsenz von mehr als 300 deutschen Burgen und Schlössern ausgewertet.

Gerade im Sommer suchen viele Familien historische Plätze

Während viele Schlösser und Burgen in Deutschland nur in der Saison zu besichtigen sind, kann die Braubacher Marksburg ganzjährig erlebt werden. Ob als reizvolle Kulisse, Ausflugsziel oder Motiv für Social-Media-Posts – Burgen und Schlösser ziehen Menschen in ihren Bann.

Auch online sind sie heute präsenter denn je. Auf Instagram, YouTube, TikTok und Pinterest teilen Millionen Nutzer ihre Eindrücke, Fotos und Geschichten rund um diese besonderen Orte. Doch welche Bauwerke stehen digital besonders im Fokus?

Wartburg findet sich an der Spitze

Platz 1 geht an die Wartburg in Eisenach (Thüringen), die auf eine Gesamtpunktzahl von 1.215 Punkten, kommt. Sie erreicht mit über 543.000 monatlichen YouTube-Suchanfragen und starker Resonanz auf TikTok ein breites Publikum. Zweiter wurde Schloss Neuschwanstein, bei Platz 3 landen wir schon in Rheinland-Pfalz: Mit 1208 Punkten steht hier Burg Eltz (Wierschem).

In Braubach ist die Freude groß

Die Marksburg in Braubach, einzig vollständig erhaltene mittelalterliche Wehranlage am Mittelrhein, erreicht mit 1.130 Punkten Platz 19 unter 300 – ein beachtliches Ergebnis für die im 13. Jahrhundert auf einem Schieferkegel erbaute Burg. „Wenn man sich mal anschaut, mit wem wir konkurriert haben, ist das ein tolles Ergebnis, auf das wir sehr stolz sind“, freut sich Angela Weber, rechte Hand von Burgvogt Michael Kirchschlager. Eigentümer der Burg ist die Deutsche Burgenvereinigung. Der vordere Platz sei auch deshalb überraschend, „weil unsere Öffentlichkeitsarbeit im Vergleich zu Konkurrenten gering ist.“

Staatlich subventionierte Schlösser wie Neuschwanstein hätten andere Möglichkeiten und personelle Ressourcen, beispielsweise Abteilungen für Öffentlichkeitsarbeit. „Wir haben nicht mal einen Tiktok-Kanal.“ Vieles, was andere mit Geld machen könnten, funktioniere auf der Marksburg nur mit Ehrenamt und persönlichem Einsatz, „doch da haben wir ein ganz tolles Team“. Gleichwohl wisse man auch um eigene Stärken, sei die meist besuchte Burg am Mittelrhein, wie Angela Weber weiter verrät. „Allein 2024 sind 180.000 Besucher gekommen.“ Die Umfrage nun gebe weiter Auftrieb.

Auch im Braubacher Rathaus freut man sich

Auch Braubachs Stadtbürgermeister Goß weiß um den Wert der Marksburg für die Region. „Sie ist das sichtbare Wahrzeichen unserer Stadt und auch im Netz ein Publikumsmagnet. Wir freuen uns sehr über das starke Ranking und wissen, dass die Deutsche Burgenvereinigung kontinuierlich daran arbeitet, die digitale Präsenz der Marksburg weiter auszubauen.“