Ein kleines bisschen erinnerte er an einen U-Boot-Kapitän auf Landgang. Aber natürlich war das rohrförmige Gebilde, das bei Michael Eblings Besuch auf der Braubacher Marksburg kurzzeitig hinter seinem Kopf aufragte, kein Periskop, sondern Teil des Geräts, über das er sich hier genauer informieren wollte.

Ein Laserscanner für Kulturdenkmäler

Wie arbeitet ein Laserscanner? Und wie lassen sich die Daten sinnvoll nutzen? Und vor allem: Welche Rolle kann er bei der Digitalisierung von Kulturdenkmälern einnehmen? Diese und ähnliche Fragen standen im Mittelpunkt, als der rheinland-pfälzische Innenminister auf seiner Sommertour auf der Marksburg Station machte.

Denn dort ist genau zu diesem Thema zurzeit ein Pilotprojekt in Gang. Sarah Hillen, Studentin der Fachrichtung Geoinformatik und Vermessung an der Hochschule Mainz, hat für ihre Masterarbeit die einzige nie zerstörte Höhenburg am Mittelrhein mithilfe des Laserscanners – und mit Drohnen – dreidimensional vermessen und erläuterte dem Innenminister nun gemeinsam mit dem betreuenden Professor Florian Schill, wie das Hightech-Gerät vorgeht. „Der Laserscanner erfasst Millionen und Abermillionen von Messpunkten, die er anschließend in Bilder umwandelt“, erklärte Schill. „Dazu begehen Sie mit dem Gerät auf dem Rücken das betreffende Objekt.“ Rückmeldung inklusive: „Zum Beispiel sagt Ihnen der Laserscanner, wenn Sie langsamer laufen sollen“, so der Wissenschaftler.

„Man kann die vorhandenen Daten ganz intelligent nutzen – zum Beispiel, indem man sich darstellen lässt, wo Sanierungsbedarf besteht. Das spart Zeit und Geld.“

Christian Deichmann und Philipp Schäfer vom BIM.Labor der Hochschule Mainz

Rund anderthalb Monate lang hat Sarah Hillen die Burg auf diese Weise vermessen, rund 25.000 Bilder allein von außen sind dabei entstanden. Auch Innenminister Ebling nahm den Tausendsassa für ein paar Minuten huckepack und stellte klar: „Nach dem Sammeln der Daten fängt die eigentliche Arbeit ja erst an.“

i Nahmen neben Innenminister Michael Ebling (3. von links) ebenfalls an dem Termin teil: Philipp Schäfer (von rechts), Christian Deichmann (beide BIM.Labor Hochschule Mainz), Hermann Graf Castell (Deutsche Burgenvereinigung), Michael Kirchschlager (Burgvogt Marksburg), Andreas Garg (Professor für Tragwerksplanung Hochschule Mainz), Sarah Hillen (Masterstudentin Hochschule Mainz), Barbara Sand, Björn Abraham (beide Walter-Kützing-Akademie), Christine Brehm (KuLaDig-Kompetenzzentrum), Florian Schill (betreuender Professor der Masterarbeit), Holger Michels (Walter-Kützing-Akademie), Peter Vermeulen (Vizepräsident Deutsche Burgenvereinigung), Stefan Köhl (Schatzmeister und Landesgruppen-Vorsitzender Rheinland-Pfalz/Saarland Deutsche Burgenvereinigung) und Roger Lewentz (Landtagsabgeordneter). Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Und bei der sitzen, wie sich bei der anschließenden Austauschrunde herausstellte, viele verschiedene Partner miteinander im Boot. Zum einen natürlich die Deutsche Burgenvereinigung als Eigentümerin der Marksburg: Michael Kirchschlager als Burgvogt, Stefan Köhl als Schatzmeister und Landesgruppenvorsitzender Rheinland-Pfalz/Saarland sowie Peter Vermeulen als Vizepräsident empfingen den hohen Besuch aus Mainz und stellten ihm sowohl die Burg als auch die Burgenvereinigung vor. Eine tragende Rolle spielt zudem das vom Innenministerium eingerichtete, bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd ansässige und in Braubach durch Christine Brehm vertretene KuLaDig-Kompetenzzentrum, das kostenlos bei der Digitalisierung von Kulturdenkmälern unterstützt.

Daten sollen bei Sanierungen helfen

Was mit den Daten anfangen? Auch wenn das Projekt noch in den Startlöchern steckt, steht bereits fest: Zum einen soll das digitale 3-D-Modell, für das der Laserscanner die Vorarbeit geleistet hat, die Burg touristisch erlebbar machen – auch barrierefrei vom heimischen Computer aus. Zudem ist es für die wissenschaftliche Forschung wertvoll, erlaubt es doch einen sehr präzisen Blick auf die historische Bausubstanz. Und: Nicht zuletzt kann es entscheidende Grundlagen für Baumaßnahmen liefern. „Man kann die vorhandenen Daten ganz intelligent nutzen – zum Beispiel, indem man sich darstellen lässt, wo Sanierungsbedarf besteht. Das spart Zeit und Geld“, erläuterten Christian Deichmann und Philipp Schäfer vom BIM.Labor der Hochschule Mainz.

Auf den Transfer von der Wissenschaft in die Praxis hat sich wiederum die Walter-Kützing-Akademie spezialisiert. „Wir sorgen dafür, dass die Daten beim Handwerker vor Ort so ankommen, dass er genau weiß, was er tun soll“, erklärte Mitarbeiterin Barbara Sand im Gespräch mit unserer Zeitung, während ihr Kollege Holger Michels ergänzte: „Da wir in und rund um Mainz auch die Sanierung alter Gebäude betreut haben, würden wir für das heute angelaufene Digitalisierungsprojekt unsere Fachexpertise zur Verfügung stellen.“

i Sie steht im Mittelpunkt des Digitalisierungsprojekts: die Marksburg in Braubach. Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Viele Zähne sind es also, die hier ineinandergreifen. Er sei von der Arbeit der am Projekt beteiligten Netzwerkpartner beeindruckt, zog Michael Ebling eine Bilanz und fügte anerkennend hinzu: „Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie zum Aufbruch in die Zukunft beitragen.“

Fördergelder im Gepäck

Innenminister Michael Ebling hat im Rahmen seiner Sommertour entlang des Mittelrheins mehrere Förderbescheide für die Sanierung von Kulturdenkmälern in privatem Besitz in Höhe von insgesamt mehr als 350.000 Euro übergeben, bevor es zum Informationstermin auf die Marksburg ging. Die Bescheide brachte der Minister persönlich bei den Eigentümern der Villa Sachsen in Bingen (210.000 Euro), der Burg Stahleck in Bacharach (142.000 Euro) und des historischen Gartenpavillons in Boppard (5000 Euro) vorbei. „Der Pavillon am Königshof in Boppard ist etwa 140 Jahre alt und besticht durch seine qualitätsvolle Gestaltung und seine exponierte Lage mit Blick auf das Rheintal. Auch wenn es sich um eine kleinere Förderung für ein kleines Kulturdenkmal handelt, unterstreicht sie doch das große denkmalpflegerische Interesse an diesem besonderen Bauwerk“, sagte Ebling laut Pressemitteilung des Ministeriums. Die Mittel kommen der Rekonstruktion des beschädigten Dachaufbaus zugute.