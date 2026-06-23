Felssturz-Gefahr bleibt
Markierungen auf L335 aufgebracht – Neue Sperrung kommt
Die Markierungen auf der L335 sind gemacht, doch von den steilen Hängen fielen Anfang des Jahres immer wieder Gestein auf die St
Die Markierungen auf der L335 sind gemacht, doch von den steilen Hängen fielen Anfang des Jahres immer wieder Gestein auf die Straße. Im Herbst sollen einige Hänge gesichtert werden.
Mira Zwick

Kaum ist die L335 nach wieder frei, steht die nächste Sperrung bevor. Nach Felsabbrüchen Anfang des Jahres plant der LBM eine umfangreiche Sicherungsmaßnahme. Autofahrer müssen sich erneut auf Einschränkungen einstellen.

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Nun rollt er wieder, der Verkehr auf der L335 zwischen Braubach und Dachsenhausen. Knapp eineinhalb Jahre war die wichtige Verbindungsstraße von der B42 in die Höhengemeinden zuletzt für Sanierungsarbeiten gesperrt und Ende vergangenen Jahres wieder für den Verkehr freigegeben worden.

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