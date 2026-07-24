50 Jahre Konzerte auf Loreley
Mark Maurer macht Einsatzkräfte satt und glücklich
Mark Maurer bekocht Blaulichtkräfte bei ihren Einsätzen.
Mark Maurer bekocht Blaulichtkräfte bei ihren Einsätzen.
Mark Maurer

Mark Maurers Herz schlägt fürs Ehrenamt. Er ist Feldkoch bei den Johannitern Rheinhessen und sorgt mit seinem Team für gute Laune. Seine Kochkünste führen ihn auch regelmäßig auf die Loreley, wo er bis zu 60 Blaulichtkräfte bekocht.

Lesezeit 4 Minuten
Aus Liebe zum Leben. Dieses Motto der Johanniter haben Mark Maurer und sein Team abgewandelt zu „Aus Liebe zum Essen“. Der 33-Jährige ist Feldkoch im Ehrenamt bei den Johannitern, Regionalverband Rheinhessen, und versorgt Einsatzkräfte in der Großregion Rheinhessen mit seinen Köstlichkeiten.
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