Hinter fast jeder Rolle steckt mehr, als man vermutet. Wir treffen die Menschen und blicken hinter die Kulissen, was wirklich alles dazugehört. Heute berichten wir aus dem Alltag einer Koordinatorin für die Tafeln.
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Seit vielen Jahren sorgen die Tafeln in Diez, Bad Ems und in Nastätten dafür, dass bedürftige Menschen mit Lebensmitteln versorgt werden. Marion Moll vom Diakonischen Werk ist die Koordinatorin der drei Tafeln im Rhein-Lahn-Kreis. Sie berichtet von ihrer Arbeit, dem Einsatz vieler Ehrenamtler und den Perspektiven der sozialen Einrichtung.