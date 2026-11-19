Essen retten, Menschen helfen Marion Moll hält bei den Tafeln die Fäden zusammen Andreas Galonska 19.11.2026, 14:00 Uhr

i Marion Moll ist die Koordinatorin der drei Tafeln im Rhein-Lahn-Kreis. Sie sorgt dafür, dass Menschen in Bad Ems, Diez und Nastätten mit Lebensmitteln versorgt werden, die sie sich sonst nicht leisten könnten. Andreas Galonska

Hinter fast jeder Rolle steckt mehr, als man vermutet. Wir treffen die Menschen und blicken hinter die Kulissen, was wirklich alles dazugehört. Heute berichten wir aus dem Alltag einer Koordinatorin für die Tafeln.

Seit vielen Jahren sorgen die Tafeln in Diez, Bad Ems und in Nastätten dafür, dass bedürftige Menschen mit Lebensmitteln versorgt werden. Marion Moll vom Diakonischen Werk ist die Koordinatorin der drei Tafeln im Rhein-Lahn-Kreis. Sie berichtet von ihrer Arbeit, dem Einsatz vieler Ehrenamtler und den Perspektiven der sozialen Einrichtung.







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