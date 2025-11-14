Geburtstag in Altendiez Margarete Führes blickt auf 105 Jahre Lebenserfahrung Rolf-Peter Kahl 14.11.2025, 10:00 Uhr

i Eine Person mit Lebensmut, Humor und geistiger Frische: die Geburtstagsjubilarin Margarete Führes. Rolf Kahl

105 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Dazwischen lag ein Weltkrieg, mehrere Systemumbrüche, rasanter technologischer Fortschritt und vieles mehr. Margarete Führes hat das alles miterlebt. Sie feiert am 14. November ihren 105. Geburtstag in Altendiez.

Ein besonderer Ehrentag wurde am Freitag in der Seniorenresidenz Rosengarten gefeiert: Margarete Führes, geborene Freche, begeht ihren 105. Geburtstag. Damit gehört sie zweifellos zu den ältesten Menschen im Rhein-Lahn-Kreis. Geboren wurde sie im schlesischen Kauffung, dem heutigen Wojcieszów in Polen.







