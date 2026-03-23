Bürgermeisterin in Bewegung
Maren Busch voltigiert in Langenscheid mit den Profis
VG-Bürgermeisterin Maren Busch bei den ersten Runden in Langenscheid. Das Voltigieren ist nur eine Station ihrer Tour durch die
VG-Bürgermeisterin Maren Busch bei den ersten Runden in Langenscheid. Das Voltigieren ist nur eine Station ihrer Tour durch die Sportvereine "Bürgereisterin in Bewegung".
Thorsten Kunz. Kunz Thorsten

Voltigieren und mehr: Im Format „Bürgermeisterin in Bewegung“ tourt die Diezer VG-Chefin Maren Busch durch die Sportvereine. Wieso sie das tut, hat sie unserer Zeitung verraten, als wir sie beim Zucht-, Reit- und Fahrverein Langenscheid begleiteten.

Lesezeit 3 Minuten
Prominenter Besuch auf der Reitanlage des Zucht-, Reit- und Fahrverein (ZRFV) Langenscheid am Heckenweg: Maren Busch, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Diez, war der Einladung des Vereins gefolgt und nahm an einer Voltigierstunde der „Galopp-Schritt-Gruppe“ teil.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren