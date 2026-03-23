Voltigieren und mehr: Im Format „Bürgermeisterin in Bewegung“ tourt die Diezer VG-Chefin Maren Busch durch die Sportvereine. Wieso sie das tut, hat sie unserer Zeitung verraten, als wir sie beim Zucht-, Reit- und Fahrverein Langenscheid begleiteten.
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Prominenter Besuch auf der Reitanlage des Zucht-, Reit- und Fahrverein (ZRFV) Langenscheid am Heckenweg: Maren Busch, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Diez, war der Einladung des Vereins gefolgt und nahm an einer Voltigierstunde der „Galopp-Schritt-Gruppe“ teil.