Bürgermeisterin in Bewegung Maren Busch voltigiert in Langenscheid mit den Profis Thorsten Kunz 23.03.2026, 06:00 Uhr

i VG-Bürgermeisterin Maren Busch bei den ersten Runden in Langenscheid. Das Voltigieren ist nur eine Station ihrer Tour durch die Sportvereine "Bürgereisterin in Bewegung". Thorsten Kunz. Kunz Thorsten

Voltigieren und mehr: Im Format „Bürgermeisterin in Bewegung“ tourt die Diezer VG-Chefin Maren Busch durch die Sportvereine. Wieso sie das tut, hat sie unserer Zeitung verraten, als wir sie beim Zucht-, Reit- und Fahrverein Langenscheid begleiteten.

Prominenter Besuch auf der Reitanlage des Zucht-, Reit- und Fahrverein (ZRFV) Langenscheid am Heckenweg: Maren Busch, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Diez, war der Einladung des Vereins gefolgt und nahm an einer Voltigierstunde der „Galopp-Schritt-Gruppe“ teil.







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