Plötzlich postet Manuel Minor, Kandidat für das VG-Bürgermeisteramt, einen Beitrag, der offenbar beim BEN-Kurier erscheinen sollte. Stunden später ist der Post wieder gelöscht. Zurück bleiben Fragen nach Neutralität und Unabhängigkeit.
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Beim Blick auf die Social-Media-Kanäle von Manuel Minor erwartete dessen Follower die Tage eine Überraschung mit Brisanz. Denn sowohl auf Facebook als auch auf Instagram veröffentlichte Minor am Montag, 22. Juni, einen Beitrag zu einem Leserfotowettbewerb.