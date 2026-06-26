Verstrickungen im Wahlkampf Manuel Minor hat BEN-Kurier für Dienstleistung bezahlt Marta Fröhlich 26.06.2026, 14:10 Uhr

i Social Media spielt im politischen Wahlkampf eine immer größere Rolle. Da ist guter Rat teuer. Yui Mok. Yui Mok/PA Wire/dpa

Plötzlich postet Manuel Minor, Kandidat für das VG-Bürgermeisteramt, einen Beitrag, der offenbar beim BEN-Kurier erscheinen sollte. Stunden später ist der Post wieder gelöscht. Zurück bleiben Fragen nach Neutralität und Unabhängigkeit.

Beim Blick auf die Social-Media-Kanäle von Manuel Minor erwartete dessen Follower die Tage eine Überraschung mit Brisanz. Denn sowohl auf Facebook als auch auf Instagram veröffentlichte Minor am Montag, 22. Juni, einen Beitrag zu einem Leserfotowettbewerb.







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