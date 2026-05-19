Nach Wahlschlappe für SPD 
Manuel Liguori wird neuer Vize der SGD Nord 
Susie Knoll

Mit nur 66 Stimmen Unterschied verlor SPD-Mann Manuel Liguori sein Direktmandat im Wahlkreis Diez/Nassau an die CDU. Ein Trostpflaster kommt jetzt aus Mainz. Statt zurück in den Schuldienst wechselt Liguori nach Koblenz zur SGD Nord.

Manuel Liguori wird neuer Vizepräsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord. Diese Überraschungsbombe ließ er im Haupt- und Finanzausschuss Nassau platzen. Liguori ist neben seiner bisherigen Berufstätigkeit als Landtagsabgeordneter der SPD auch ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt Nassau.

