Aufregung in Lahnstein
Mann will von Rudi-Geil-Brücke springen
Die Rudi-Geil-Brücke verbindet die Nieder- und Oberlahnstein. Am Donnerstag wurden Rettungskräfte auf die Brücke gerufen.
Tobias Lui

Blaulicht auf der Rudi-Geil-Brücke sorgte am Donnerstag für Aufregung in der Bevölkerung: Viele fragten sich, was für ein Einsatz dafür sorgte, dass die Brücke am Mittag eine Dreiviertelstunde gesperrt werden musste. Die Antwort: ein Suizidversuch.

Bildet sich auf der Rudi-Geil-Brücke in Lahnstein in der Mittagszeit Stau, liegt die halbe Stadt lahm. Ist die viel befahrene Verbindung zwischen Nieder- und Oberlahnstein für kurze Zeit mittags sogar komplett gesperrt, ist die Aufregung groß: Und so hat der Polizei- und Rettungskräfteeinsatz am Donnerstag gegen 12 Uhr für viel Aufsehen gesorgt.

