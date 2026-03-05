Blaulicht auf der Rudi-Geil-Brücke sorgte am Donnerstag für Aufregung in der Bevölkerung: Viele fragten sich, was für ein Einsatz dafür sorgte, dass die Brücke am Mittag eine Dreiviertelstunde gesperrt werden musste. Die Antwort: ein Suizidversuch.
Lesezeit 1 Minute
Bildet sich auf der Rudi-Geil-Brücke in Lahnstein in der Mittagszeit Stau, liegt die halbe Stadt lahm. Ist die viel befahrene Verbindung zwischen Nieder- und Oberlahnstein für kurze Zeit mittags sogar komplett gesperrt, ist die Aufregung groß: Und so hat der Polizei- und Rettungskräfteeinsatz am Donnerstag gegen 12 Uhr für viel Aufsehen gesorgt.