Insgesamt viermal wurden die Feuerwehren in der Nacht auf den 1. April wegen brennender Mülltonnen im Stadtbereich Katzenelnbogen alarmiert. Nun befindet sich ein 36 Jahre alter Tatverdächtiger laut Polizeiangaben in Gewahrsam.

Die Nacht vom 31. März auf den 1. April war für die Feuerwehren Katzenelnbogen und Allendorf alles andere als ruhig, denn es kam zu mehreren Alarmierungen wegen brennender Mülltonnen. Laut Polizeiangaben wurde auch versucht, an einem Wohngebäude die Haustür in Brand zu setzen. „Der Brand an dem Wohngebäude war nicht dazu geeignet, sich auf das Wohnhaus auszudehnen“, betont die Polizei. Bei allen Bränden entstanden nur Sachschäden. Inzwischen wurde laut Polizeiangaben ein 36-jähriger Tatverdächtiger ermittelt und in Gewahrsam genommen.

Los ging es um 22.50 Uhr, als eine Großraummülltonne in der Katzenelnbogener Aarstraße brannte. Um 0.44 Uhr folgte der Brand von zwei Mülltonnen in der Burgstraße. Bereits um 1.20 Uhr wurde eine weitere brennende Mülltonne In der Sommerbach in Klingelbach gelöscht. Um 2.45 Uhr brannte in der Hofstraße in Katzenelnbogen eine weitere Tonne. Der versuchte Haustürbrand in den frühen Morgenstunden führte jedoch zu keiner Alarmierung der Wehren.