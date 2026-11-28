Prozess am Landgericht Koblenz Mann randalierte bewaffnet in Polizeistation in Bad Ems Marta Fröhlich 28.11.2026, 10:00 Uhr

i Die Tür der Polizeiwache in Bad Ems wurde durch den Randalierer im Mai in Mitleidenschaft gezogen. Heute ist sie wieder repariert. Andreas Galonska

Er schlug mit einem 30 Zentimeter langen Gartenwerkzeug auf Fenster und Türen in der Polizeiwache Bad Ems ein und drohte, die Polizisten umzubringen. Dafür muss sich ein 46-Jähriger nun am Landgericht Koblenz verteidigen.

Mit so einer Situation sind die Polizeibeamten der Bad Emser Polizeiwache wohl eher selten konfrontiert. Ein Mann kommt in die Wache, bedroht die Beamten durch die Sicherheitsscheibe, zieht eine machetenähnliche Waffe und randaliert in der Schleuse, dem Raum zwischen Außentür und der Tür zur eigentlichen Wache.







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