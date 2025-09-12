Es kann passieren, dass man eine Straßenlaterne beim Rangieren in engen Straßen touchiert. Wenn man aber vor Gericht behauptet, nicht gemerkt zu haben, dass die Laterne komplett schief hing, obwohl man ausgestiegen ist, gibt es eine Geldstrafe.

Auch wegen einer „Kleinigkeit“ kann vor Gericht geladen werden: Ein Lkw-Fahrer, der nach Überzeugung des Gerichts am 17. März dieses Jahres in Diez gegen eine Straßenlaterne gefahren war und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte, wurde dafür jetzt zu einer Geldstrafe von 1500 Euro verurteilt. Der 49-jährige Westerwälder stritt bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht zwar nicht ab, an diesem Tag zu diesem Zeitpunkt eine Warenpalette in der Altstadtstraße in unmittelbarer Nähe zur Schlosstreppe ausgeliefert zu haben – von einem Unfall habe er aber nichts bemerkt, so der Angeklagte.

Rechnung ohne Zeugen gemacht

Bei seiner Aussage hatte er die Rechnung aber ohne die einbestellten Zeugen des Vorfalls gemacht. Bereits die erste Zeugin ließ seine Darstellung des Geschehens als komplett unglaubwürdig erscheinen. Sie konnte nicht nur detailreich schildern, wie er seinen Lkw langsam zurücksetzte und dabei die Straßenlaterne touchierte, die dadurch aus dem umgebenden Kopfsteinpflaster gehebelt wurde. Sie hatte zudem auch noch aus ihrer Wohnung heraus Fotos aufgenommen. Diese zeigten den 49-Jährigen, wie er aus dem Führerhaus seines Fahrzeugs stieg und den möglichen Schaden an seinem Lkw begutachtete. „Ich hatte den Unfall kommen sehen“, erklärte die in der Nachbarschaft wohnende Zeugin. „Das kommt hier öfter vor, dass Anlieferer Lampen oder Hauswände beschädigen. Deshalb führe ich darüber eine Art Tagebuch.“

Sie meldete den Unfall umgehend der Polizei, da sie eine Gefahr durch die entwurzelte Straßenlaterne insbesondere für vorbeigehende Kitakinder und Grundschüler sah. Das Nummernschild des Lkw hatte sie zwar zunächst nicht erkennen können. Da der Fahrer aber kurze Zeit später, aus der Marktstraße kommend, erneut an der Unfallstelle vorbeifuhr, konnte sie auch dieses der Polizei melden. Damit war es den Beamten ein Leichtes, die Spedition und die Identität des Fahrers zu ermitteln.

Auf Fahrverbot verzichtet

„Sie sind auf den Fotos eindeutig zu erkennen. Sie müssen die verbogene Laterne sofort im Blickfeld gehabt haben, als Sie ausgestiegen und zum Heck Ihres Lkw gegangen sind“, wunderte sich der Vorsitzende Richter. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung verzichteten nach der ersten Zeugin auf die Befragung weiterer Zeugen – zu eindeutig war hier die Sachlage.

Da der Westerwälder in 25 Jahren als Berufskraftfahrer unfallfrei gewesen und dem Gericht bekannt war, dass es in der Altstadtstraße oft sehr eng wird, beließ es der Richter bei der Geldstrafe für das unerlaubte Entfernen vom Unfallort und verzichtete auf ein Fahrverbot. Außerdem hatte der Fahrer Glück im Unglück: Während der Verhandlung stellte sich heraus, dass statt des ursprünglich erwarteten Schadens von rund 5000 Euro nur eine Reparatur durch den Energieversorger von 722 Euro fällig geworden war. Diese wird die Versicherung der Spedition übernehmen. Da der Schaden unter der Grenze von 1000 Euro liegt, konnte die Staatsanwaltschaft auch auf einen Führerscheinentzug verzichten. Der Angeklagte akzeptierte dieses Urteil.