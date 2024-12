Artisten in Bad Ems Manege frei für Akrobatik und Balance in Perfektion Ulrike Bletzer 30.12.2025, 15:00 Uhr

i Haben Sie schon mal Pinguine auf großen Kugeln balancieren sehen? Beim Weihnachtsvarieté der Kleinen Artistenschule hätten Sie Gelegenheit dazu gehabt. Bletzer Ulrike

Kleine Bühnenkünstler, ganz groß: Bad Ems wurde zum Treffpunkt der jungen Stars in der Manege. Sie zeigten, was sie teils schon nach kurzer Probezeit alles bewältigen.

Die altehrwürdige Brunnenhalle in Häckers Grandhotel hat garantiert schon viel gesehen. Aber das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch nicht: Kurz vor Weihnachten verwandelte sie sich in ein kunterbuntes, quirliges, für nahezu jede Sensation taugliches Zirkusrund.

