Malu Dreyer: Wo Rechte reden, werden Frauen erniedrigt
Eine herzliche Umarmung zur Begrüßung gab es für SPD-Direktkandidatin Adriana Kauth (links) von der ehemaligen Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
Marta Fröhlich

Ein Thema, das auch nach Jahrzehnten nicht Aktualität verliert: Wie steht es mit der Gleichstellung? Darüber diskutierte die Direktkandidatin des Wahlkreises 8 Adriana Kauth mit Malu Dreyer. Mit erwartbaren Aussagen, aber auch mit neuen Blickwinkeln.

