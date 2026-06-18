Macher im Gespräch Mal wieder ein fantastisches Kalkwerkfestival in Diez Rolf-Peter Kahl 18.06.2026, 15:00 Uhr

i Lang, lang ist es her. Im November 2015 übergab Klaus Schaefer (rechts) den Vorsitz an Uwe Pohl (Dritter von rechts). Das Foto zeigt den damals neu gewählten Vorstand, der das Kalkwerkfestival organisiert. Uli Pohl (Archiv)

Uwe Pohl, der Vorsitzende des Kultur- und Jugendförderkreises Diez, blickt auf die 44. Auflage des Kalkwerkfestivals zurück. Trotz wenig Schlaf zieht er ein ausgesprochen positives Fazit. Besonders die Atmosphäre hat es ihm angetan.

„Für mich war das diesjährige Festival eines der schönsten in den vergangenen Jahren. Es herrschte eine unheimlich angenehme Atmosphäre. Ein friedlicher Geist lag drei Tage über dem Kalkwerk-Gelände. Es gab keine Zwischenfälle. Die Organisation lief wie am Schnürchen.







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