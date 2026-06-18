Uwe Pohl, der Vorsitzende des Kultur- und Jugendförderkreises Diez, blickt auf die 44. Auflage des Kalkwerkfestivals zurück. Trotz wenig Schlaf zieht er ein ausgesprochen positives Fazit. Besonders die Atmosphäre hat es ihm angetan.
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„Für mich war das diesjährige Festival eines der schönsten in den vergangenen Jahren. Es herrschte eine unheimlich angenehme Atmosphäre. Ein friedlicher Geist lag drei Tage über dem Kalkwerk-Gelände. Es gab keine Zwischenfälle. Die Organisation lief wie am Schnürchen.