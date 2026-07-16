Erlebnis in der Natur
Maislabyrinth wird bald in Herold eröffnet
David und Luisa Gemmer mit Töchterchen Mina freuen sich auf die Eröffnung am Freitag.
David und Luisa Gemmer mit Töchterchen Mina freuen sich auf die Eröffnung am Freitag.
Uschi Weidner

Mitten im Einrich bietet Landwirt Gemmer eine Möglichkeit, wie die ganze Familie die Natur erkunden und betriebliche Abläufe nachvollziehen kann. Dazu ist bei Herold ein Maislabyrinth entstanden. 

Lesezeit 1 Minute
Bevor die Erdbeerzeit zu Ende geht, haben sich Familie Gemmer aus Herold – das sind Ulrike, Edgar, Sohn David und seine Frau Luisa mit Töchterchen Mina – noch etwas Besonderes ausgedacht. Aus Richtung Katzenelnbogen-Ergeshausen kommend ist auf der rechten Seite auf dem Feld ein Maislabyrinth entstanden.
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