Mitten im Einrich bietet Landwirt Gemmer eine Möglichkeit, wie die ganze Familie die Natur erkunden und betriebliche Abläufe nachvollziehen kann. Dazu ist bei Herold ein Maislabyrinth entstanden.
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Bevor die Erdbeerzeit zu Ende geht, haben sich Familie Gemmer aus Herold – das sind Ulrike, Edgar, Sohn David und seine Frau Luisa mit Töchterchen Mina – noch etwas Besonderes ausgedacht. Aus Richtung Katzenelnbogen-Ergeshausen kommend ist auf der rechten Seite auf dem Feld ein Maislabyrinth entstanden.