Neues Naturerlebnis
Maislabyrinth in Herold hat seine Pforten eröffnet
Zu erleben gibt es weiter Bauernhoftiere mit sechs Rätselstationen. Das bedeutet Spiel- und Rätselspaß für die ganze Familie. Un
Zu erleben gibt es weiter Bauernhoftiere mit sechs Rätselstationen. Das bedeutet Spiel- und Rätselspaß für die ganze Familie. Und mitten in der Natur kann zur Erfrischung selbst hergestellte leckere Erdbeerlimonade und Erdbeereis erworben werden.
Uschi Weidner

Bei Herold hat das neue Maislabyrinth jetzt geöffnet. Die Betreiber haben die Öffnungszeiten und die Eintrittspreise festgelegt.

Lesezeit 1 Minute
Das Maislabyrinth in Herold ist eröffnet. Ein Eintritt zu dem Maislabyrinth muss erhoben werden. Solch eine Anlage kostet unglaublich viel Zeit, Mühe und natürlich auch Geld. Das Herzblut der Familie Gemmer, welche den Bauernhof in Herold schon in der siebten Generation bewirtschaftet, steckt in diesem Feld und sie hoffen, es gefällt Kindern und Erwachsenen genauso gut.
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