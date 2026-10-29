Gruselfest mit alter Tradition
Maislabyrinth in Herold geht in die zweite Runde
Auf ihre ersten Schnitzarbeiten sind die Kinder stets besonders stolz.
Auf ihre ersten Schnitzarbeiten sind die Kinder stets besonders stolz.
Uschi Weidner

Schnitzen, staunen und später gruseln: Familie Gemmer aus Herold hat sich für Halloween etwas Besonderes einfallen lassen. Am 31. Oktober steht das traditionelle Rübenschnitzen im Mittelpunkt.

Lesezeit 1 Minute
Schon im Juli, bevor die Erdbeerzeit zu Ende ging, hatte sich Familie Gemmer aus Herold für den herbst etwas Besonderes ausgedacht. Aus Richtung Katzenelnbogen–Ergeshausen kommend, entstand auf der rechten Seite auf dem Feld ein Maislabyrinth. Das Herzblut der Familie Gemmer, welche den Bauernhof in Herold schon in der siebten Generation bewirtschaftet, steckt in diesem Feld und sie freuen sich, dass es in den Sommermonaten bis jetzt zahlreiche ...
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