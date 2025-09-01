Ein 55-jähriger Mann aus der Ukraine war vor dem Diezer Amtsgericht wegen Betrugs angeklagt. Von August bis September 2024 sollte er Bürgergeld bezogen haben, obwohl er in diesem Zeitraum in einer Firma in Dörsdorf beschäftigt war. Dies, so der Vorwurf, habe er dem Jobcenter nicht mitgeteilt. Das Jobcenter Rhein-Lahn hatte deshalb Strafanzeige gestellt. Es erfolgte eine Verurteilung per Strafbefehl durch das Amtsgericht Diez, der Verurteilte legte jedoch Einspruch ein, weshalb es zur Hauptverhandlung kam.

Der zweifache Familienvater war mit seinen Angehörigen kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine 2022 nach Deutschland geflüchtet. Ob er das Formular verstanden habe, das er bei Antragstellung im Jobcenter unterschrieben habe, wollte der vorsitzende Richter vom Angeklagten wissen – wohl im Hinblick auf den Abschnitt in der Kooperationsvereinbarung, in dem steht, dass Bürgergeldempfänger umgehend mitzuteilen haben, wenn sie eine Arbeit aufnehmen. Das bejahte der Angeklagte. „Aber warum haben Sie es erst zwei Monate zu spät mitgeteilt?“, hakte der Vorsitzende nach. Der Arbeitsvermittler habe ihm erklärt, die Arbeit sei erst anzugeben, wenn der Arbeitsvertrag vorliege. Da dieser jedoch erst knapp zwei Monate nach Aufnahme der Arbeit eingegangen sei, habe er sich an die Aussage des Arbeitsvermittlers gehalten.

„Der Angeklagte hat alle ihm zugesendeten Termine im Jobcenter wahrgenommen.“

Ein Arbeitsvermittler

Der betreffende Arbeitsvermittler sagte im Zeugenstand aus: „Der Angeklagte hat alle ihm zugesendeten Termine im Jobcenter wahrgenommen.“ Auch sonst sei der Umgang reibungslos verlaufen. Indes bestritt der Arbeitsvermittler, seinem „Kunden“ – wie Bürgergeldempfänger im Jargon der Jobcenter euphemistisch bezeichnet werden – gesagt zu haben, die Aufnahme einer Arbeit werde erst relevant, wenn der Arbeitsvertrag da sei. Richtig sei jedoch, dass er ihm mitgeteilt habe, er bräuchte bei Aufnahme einer Arbeit einen Arbeitsvertrag.

„Kann es sein, dass mein Mandant Sie dahingehend verstanden hat, dass er die Arbeitsaufnahme erst bei Vorliegen des Arbeitsvertrages anzeigen muss?,“wollte der Vertreter der Verteidigung wissen. „Das kann ich nicht ausschließen, denn wenn ich erst zwei Jahre in einem fremden Land wäre und ich die Sprache noch nicht lange spräche, könnte mir das auch passieren“, antwortete der Jobcenter-Angestellte.

E-Mail des „Kunden“ wurde nicht zur Kenntnis genommen

Der Vorsitzende hielt dem Arbeitsvermittler nun eine E-Mail vor, die der Angeklagte Ende September 2024 an die allgemeine E-Mail-Adresse des Jobcenters geschickt und welcher er seine ersten beiden Gehaltsabrechnungen sowie eine Kopie des nun vorliegenden Arbeitsvertrages beigefügt hatte. „Die sehe ich gerade zum ersten Mal“, erklärte der Zeuge, überrascht darüber, dass die Poststelle ihm die Mail nicht zur Kenntnis gegeben hatte.

Der Vorsitzende regte nun eine Einspruchrücknahme an. Da Bürgergeldempfänger unterschrieben, dass eine Arbeitsaufnahme umgehend anzuzeigen sei, die Nachricht über die im August aufgenommene Arbeit jedoch Ende September erfolgte, sei hier ein vorsätzlicher Betrug hinreichend nachgewiesen. Die Verteidigung widersprach: „Dass mein Mandant selbst auf das Jobcenter zugekommen ist, lässt erkennen, dass der Vorsatz fehlt.“ Stattdessen regte die Verteidigung eine Einstellung unter Geldauflage an. „Mein Mandant hat die zu viel erhaltenen Leistungen alle zurückgezahlt.“

„Ich kann nicht beschwören, dass ich die E-Mail nicht übersehen habe.“

Ein Jobcenter-Mitarbeiter

Es folgte die Vernehmung eines weiteren Jobcenter-Mitarbeiters, diesmal aus einer Abteilung, die sich speziell mit der Anzeige von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten durch „Kunden“ befasst. Er bestätigte, dass der Schaden vom Angeklagten vollständig beglichen wurde. Auch diesem Zeugen hielt der Vorsitzende die E-Mail von Ende September vor und auch dieser Zeuge konnte nicht erklären, warum diese nicht bearbeitet wurde. „Wir sind alle nur Menschen. Ich kann nicht beschwören, dass ich die E-Mail in der Akte nicht übersehen habe.“ Angesichts dieser Sachlage stimmte die Staatsanwaltschaft der Einstellung des Verfahrens unter der Bedingung einer Geldauflage von 500 Euro zu. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse.