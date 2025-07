Die Sehnsucht nach Frieden und Freiheit findet jeden Montag in Bad Ems einen bewegenden Ausdruck. Pünktlich um 18 Uhr kommen seit nun dreieinhalb Jahren vor der St. Martinskirche Frauen und Männer zusammen, um mit ihrer Mahnwache ein Zeichen zu setzen – auch für die Demokratie und die Menschenrechte, für eine solidarische und kinderfreundliche Welt. Sie alle haben immer aufs Neue vor allem eines: Hoffnung.

„Etwas muss man schon tun“

Es schüttet in Strömen. An diesem Montag, als unsere Zeitung die Veranstaltung besucht, wird die Mahnwache nicht vor, sondern in der Kirche stattfinden müssen. Warum kommen die Menschen zur Mahnwache? „Ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht kommen würde. Etwas muss man schon tun“, sagt Marlene Meyer aus Arzbach, die von Anfang an dabei ist. Es sei wichtig, dass man sich engagiert, meint die ehemalige Ortsbürgermeisterin. Sie ist jetzt Erste Beigeordnete der Gemeinde und seit 30 Jahren Mitglied im Orts- und Verbandsgemeinderat.

Ihren Anfang hatte die Mahnwache mit dem Ukrainekrieg. Die Idee kam von der Kreisbeigeordneten Gisela Bertram. Elisabeth Adam, frühere Buchhändlerin in Bad Ems, setzte sie als Organisatorin um und ist seitdem die tragende Kraft der Mahnwachen. Unterstützt wird sie dabei von der Ärztin Hildegard Simons, dem Theologiestudenten Paul Krüger und Martina Griese, die für den Gesang bei den Zusammenkünften sorgt.

Gerechtigkeit bleibt für Teilnehmer weltweit auf der Strecke

Die Teilnehmer der aktuellen Mahnwache verteilen sich in den Kirchenbänken und es werden Kerzen in einer Laterne entzündet. Nach dem Glockenschlag heißt Elisabeth Adam alle willkommen. Trotz Ferien und den Wetterunbill sind 17 Menschen zu der Mahnwache gekommen, an der normalerweise 20 bis 30 Frauen und Männer teilnehmen.

Man wolle mit der Mahnwache ein Zeichen setzen, erklärt Teilnehmerin Helga Thorke und man nehme immer etwas mit. Das liegt vor allem an den Texten, mit denen Elisabeth Adam die Treffen profund bereichert. „Man muss das Unmögliche fordern, damit das Mögliche erreicht wird“, zitiert sie dieses Mal den Widerstandskämpfer Helmuth Graf von Moltke. „Auch wir fordern bei der Mahnwache das Unmögliche und hoffen jedes Mal auf einen möglichen Frieden: in der Ukraine, im Gaza, in vielen afrikanischen Ländern, im Iran, eigentlich auf der ganzen Erde. Wir sehen Tag für Tag brennende Häuser bei kriegerischen Auseinandersetzungen, hungernde Kinder weltweit. Aber die Gerechtigkeit bleibt immer wieder auf der Strecke.“

Teilnehmer beweisen seit Jahren einen langen Atem

Gegen all dieses Elend demonstrieren die Teilnehmer der Mahnwachen. Und sie singen und beten. „Ich möchte ein Zeichen setzen für den Frieden“, erklärt Karola Dünchem. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Aber wir halten durch“, sagt Kornelia Mädrich. „Man muss sich in der Welt zeigen“, erklärt Erich Schüttler seine Teilnahme an der Mahnwache.

Elisabeth Adam berichtet über das Schicksal von Helmuth Graf von Moltke. Er lehnte ein Richteramt ab, weil er sonst Mitglied in der NSDAP hätte werden müssen, wurde stattdessen Rechtsanwalt in Berlin. Als Anwalt für Völkerrecht und internationales Privatrecht half er zur Auswanderung gezwungenen Juden und anderen Opfern des NS-Regimes, dem er schließlich selbst zum Opfer fiel. Im Januar 1945 wurde er zum Tode verurteilt. Der Schuldvorwurf: Moltke und seine Mitstreiter hätten darüber nachgedacht, wie ein sich auf sittliche und demokratische Grundsätze zurückbesinnendes Deutschland in einer Zeit nach Hitler entstehen könnte.

Anschaulich schilderte Elisabeth Adam außerdem ihren Besuch der Ausstellung „Topographie des Terrors“ in Berlin, insbesondere von der Zeit nach 1945 mit dem Titel „Die Nazis waren ja nicht einfach weg“. Diese Ausstellung habe sehr deutlich gezeigt, wie schwierig der Umgang mit Schuld war und ist.

Gutes Gefühl nach der Mahnwache

Zwischen den Wortbeiträgen wird gesungen. Eine, die alle Texte auswendig kann, ist Ruth Westermeyer, weil sie schon lange dabei ist. Paul Krüger spricht die Fürbitten, auf die die Antwort der Gemeinde lautet: „Lasst uns dem Leben trauen, weil Gott es mit uns lebt.“ Zum Schluss wird noch der Abendsegen gesprochen. Nach 40 Minuten ist die Mahnwache zu Ende und es hat aufgehört zu regnen. Darüber freuen sich auch Mona Nicole Odenthal und Gudrun Türk.

„Ich habe das Gefühl, ich habe was getan“, sagt Ingeborg Holländer vor der Kirchentür. Man fühle sich machtlos, aber das Singen und Beten mit Gleichgesinnten helfe. Elisabeth Adam wird die Mahnwachen jeden Montag um 18 Uhr vor St. Martin weiter fortführen. „Wir sind nicht naiv, aber wir geben die Hoffnung auf Frieden nicht auf, auch nicht auf eine solidarische, kinderfreundliche Welt“. Eines steht mit Blick auf das Weltgeschehen fest: Der „Stoff“ für die Mahnwachen wird nicht ausgehen.