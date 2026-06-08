Tabernis, Vogelfrey, Aephanemer, Harakiri for the Sky, Afsky, Yoth Ira und viele andere: Insgesamt spielen ab Donnerstag über drei Tage verteilt rund 22 Bands auf dem Mahlstrom-Festival am Herthasee bei Holzappel.
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Die Vorfreude steigt: Nur noch wenige Tage, bis das Mahlstrom-Open–Air-Festival seine Tore öffnet. Das dreitägige Metal-Festival geht nun bereits in seine achte Runde und findet wie gewohnt am Herthasee bei Holzappel statt. Auf die Besucher wartet wieder ein prall gefülltes Programm.