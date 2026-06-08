Festival geht in achte Runde Mahlstrom Open Air: Mehr als Black Metal am Herthasee Johannes Koenig 08.06.2026, 20:00 Uhr

i Gute Stimmung vor der Bühne am Herthasee. Die Band Ellende ist zwar dieses Jahr nicht mit dabei. Aber einer ihrer Musiker spielt zum Beispiel auch bei Harakiri for the Sky. Matthias Mayer. Dark-Art.com

Tabernis, Vogelfrey, Aephanemer, Harakiri for the Sky, Afsky, Yoth Ira und viele andere: Insgesamt spielen ab Donnerstag über drei Tage verteilt rund 22 Bands auf dem Mahlstrom-Festival am Herthasee bei Holzappel.

Die Vorfreude steigt: Nur noch wenige Tage, bis das Mahlstrom-Open–Air-Festival seine Tore öffnet. Das dreitägige Metal-Festival geht nun bereits in seine achte Runde und findet wie gewohnt am Herthasee bei Holzappel statt. Auf die Besucher wartet wieder ein prall gefülltes Programm.







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