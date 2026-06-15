Drei Tage Ausnahmezustand Mahlstrom-Festival bringt Metal-Fans nach Holzappel Thorsten Kunz 15.06.2026, 06:00 Uhr

i Stillbirth aus Hagen sorgten für ordentlich Stimmung. Thorsten Kunz. Kunz Thorsten

Metal-Fans kamen am vergangenen Wochenende in Holzappel auf ihre Kosten. Beim bereits zum achten Mal stattfindenden Mahlstrom-Festival herrschte bei den Liebhabern harter Klänge wieder ausgelassene Stimmung.

Stück für Stück hat sich das Mahlstrom-Open-Air am Herthasee zu einem festen Bestandteil der regionalen Musik-Szene entwickelt. Ursprünglich als Verwirklichung eines Herzenswunsches von Festival-Erfinder Frederick Range als lediglich einmaliges Ereignis gedacht, ging das Metal-Fest am vergangenen Wochenende bereits in die achte Auflage – an drei Tagen und mit 22 Bands.







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