Drei Tage Ausnahmezustand
Mahlstrom-Festival bringt Metal-Fans nach Holzappel
Stillbirth aus Hagen sorgten für ordentlich Stimmung.
Stillbirth aus Hagen sorgten für ordentlich Stimmung.
Thorsten Kunz. Kunz Thorsten

Metal-Fans kamen am vergangenen Wochenende in Holzappel auf ihre Kosten. Beim bereits zum achten Mal stattfindenden Mahlstrom-Festival herrschte bei den Liebhabern harter Klänge wieder ausgelassene Stimmung. 

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Stück für Stück hat sich das Mahlstrom-Open-Air am Herthasee zu einem festen Bestandteil der regionalen Musik-Szene entwickelt. Ursprünglich als Verwirklichung eines Herzenswunsches von Festival-Erfinder Frederick Range als lediglich einmaliges Ereignis gedacht, ging das Metal-Fest am vergangenen Wochenende bereits in die achte Auflage – an drei Tagen und mit 22 Bands.

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