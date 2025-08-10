Wohnen und einkaufen in einem Gebäude - das war der Plan eines Investors für den Limburger Stadtteil Lindenholzhausen. Das Vorhaben ist nun allerdings gekippt worden.

Für 6,7 Millionen Euro wollte ein heimischer Investor am Ortseingang des Limburger Stadtteils Lindenholzhausen, direkt an der B 8, ein Wohngebäude errichten „für verschiedene Bevölkerungsgruppen und Haushaltsgrößen, gewerbliche Einheiten, unter anderem einer Apotheke, einem Bäckerei-Café, einem Gastronomiebetrieb sowie weiteren Dienstleistungsflächen zur Belebung des Stadtteillebens“.

Um eine dafür erforderliche größere Baufläche zu bekommen, brauchte der Investor eine politische Zustimmung. Doch im November 2024 hatte der Ortsbeirat das Bauprojekt in dieser Größenordnung einstimmig abgelehnt, was formal eine Empfehlung an den Magistrat war. Die Botschaft kam an: Der Magistrat hat das Bauprojekt in dieser Form abgelehnt. Zurück bleibt ein düpierter Investor, der in einer Pressemitteilung frustriert feststellt: „Ein sieben Jahre geführter Abstimmungsprozess geht mit einem fünfzeiligen Schreiben zu Ende.“

Umwandlung in Bauland wäre erforderlich gewesen

Bei dem Gelände handelt es sich um eine ehemalige Gärtnerei, ein kleinerer Teil des Grundstücks darf schon jetzt bebaut werden, und zwar ohne politische Zustimmung. Aber um eine größere Baufläche zu bekommen, wie es der Investor vorsah, bedurfte es der Umwandlung einer Grünfläche in Bauland. Das passiert durch ein Bauleitplanverfahren, das am Ende politisch abgesegnet werden muss.

Der übliche Weg: Ein Investor fragt bei der zuständigen Stadtverwaltung an, ob ein solches Bauprojekt grundsätzlich möglich ist, und wenn dies der Fall ist, bekommt er „Hausaufgaben“ aufgetragen, die er über einen längeren Zeitraum abarbeitet: Ein „qualifiziertes Nutzungskonzept“ muss zum Beispiel ebenso vorgelegt werden wie „verfahrensrelevante Pläne“ und diverse Gutachten. Wenn das alles umgesetzt worden ist, nimmt sich der Magistrat der Sache an und empfiehlt in der Regel den Stadtverordneten, das Bauvorhaben zu unterstützen, weil die Fachämter grünes Licht gegeben haben.

Ortsvorsteherin begründete die Ablehnung

Das Bauvorhaben kann dann zwar noch immer abgelehnt werden, wenn die Stadtverordneten dem nicht zustimmen, aber so weit ist es in diesem Fall erst gar nicht gekommen. Der Magistrat soll das Thema mehrfach vertagt haben, musste aber irgendwann eine Entscheidung treffen, was nun passiert ist. Schon vorher war allerdings politisch signalisiert worden, gegen den Widerstand des Ortsbeirats werde das Bauprojekt in Lindenholzhausen nicht weiter verfolgt.

Die Lindenholzhäuser Ortsvorsteherin Carina Schneider (CDU) hatte im Januar 2025 im Gespräch mit dieser Zeitung die Vorbehalte gegen das Bauprojekt so begründet: „Wir haben Bedenken, dass eine zu große Anzahl an kleinen Wohnungen nicht der dörflichen Struktur von Lindenholzhausen entspricht.“ Der Investor hatte 15 bis 20 Wohnungen vorgesehen. Ein weiteres Gegenargument aus ihrer Sicht lautete: „Wer garantiert uns, dass eine versprochene Apotheke kommt und auch noch in zwei Jahren dort existiert?“

Die Ortsvorsteherin von Lindenholzhausen, Carina Schneider (CDU), steht am Ortseingang an der B8. Direkt hinter ihr wollte ein Investor bis zu 20 Mietwohnungen mit einer Ladenzeile im Erdgeschoss errichten.

Das dritte Gegenargument erklärte sie so: „Außerdem durfte bisher kein Hollesser über einen bestimmten Bereich ,hinter Baulinie hinaus’ bauen, warum also sollte dieser Investor, der über Nacht aus drei bis vier Euro pro Quadratmeter Ackerland über 150 Euro pro Quadratmeter Bauland machen möchte, anders behandelt werden wie alle anderen Anwohner dort?“ Und schließlich betonte sie: „Der Investor darf dort bauen, aber bitte kleiner auf der dafür jetzt schon genehmigten Fläche, und nicht im planungsrechtlichen Außenbereich. Der soll nach Auffassung des Ortsbeirats landwirtschaftliche Nutzfläche bleiben.“

Investor: „Städtebauliche Anforderungen“ erfüllt

Wie geht der Investor, die Familie Altun, die in der Limburger Innenstadt das Restaurant „La Strada“ betreibt, mit der Absage des Magistrats um? Derzeit seien „keine weiteren Schritte“ geplant, heißt es in der Pressemitteilung. Erst einmal soll also gar nichts passieren. Nach eigenen Angaben hat der Investor bisher Planungskosten in Höhe von rund 70.000 Euro gehabt. „Neue Überlegungen zur Entwicklung der Fläche nach Paragraf 34 Baugesetzbuch werden erst erfolgen, wenn ausreichend Zeit und finanzielle Ressourcen sowie das Interesse an einer Investition in dem Stadtteil aufkommt.“

Diesem Satz folgt allerdings noch ein Halbsatz, der es in sich hat: Ein „fundiertes Vorhaben“ habe nicht nur „eine unsachliche Ablehnung“ erfahren, „sondern die Vorhabenträger mussten sich auch zahlreichen Demütigungen und Verleumdungen stellen“. Damit wird unter anderem auf Gerüchte im Ort angespielt, der Investor habe eine Eventhalle errichten wollen, in der regelmäßig türkische Hochzeiten mit Hunderten von Gästen gefeiert werden können. Der Investor bestreitet das vehement: Solche Pläne habe es nie gegeben. Im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt Mehmet Altun, der 66-jährige Inhaber des „La Strada“, der aus der Türkei stammt und nach eigenen Angaben bereits seit 45 Jahren in Deutschland lebt, es könnte auch sein, dass zu einem späteren Zeitpunkt ein erneuter Versuch unternommen werde, das Wohnbauprojekt im Rahmen eines weiteren Bauleitverfahrens doch noch umzusetzen.

Bis dahin wundert sich die Familie Altun über die Art und Weise der Ablehnung. „Entscheidungen dürfen sich nicht auf unsachliche Stimmungslagen unter politischem Druck stützen, sondern müssen transparent und sachlich gefasst und dargelegt werden“, heißt es in der Pressemitteilung. In der jetzt erfolgten Mitteilung an den Investor fehlten die Angaben, „mit welchen sachlichen Inhalten und Abwägungsprozessen das mit der Stadtplanung fachlich abgestimmte Vorhaben abgelehnt wurde“. Und: „Wir bedauern sehr, dass unser Projekt auf lokaler Ebene keine politische Unterstützung gefunden hat – obwohl es alle städtebaulichen Anforderungen erfüllt hätte und sowohl Wohnraum als auch Nahversorgung für die Bürger gebracht hätte.“