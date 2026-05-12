Theater in Lahnstein Magisch und gefährlich geht es bei der Jungen Bühne zu Mira Zwick 12.05.2026, 14:00 Uhr

i In "It's close to Midnigt" entführt das Ensemble der Jungen Bühne Lahnstein das Publikum in das Chicago der 1920er-Jahre. Corinna Schmitz

Gleich zwei neue Stücke feierten an den vergangenen Wochenenden in Lahnstein Premiere: Die Junge Bühne Lahnstein präsentiert noch bis Ende Mai „Die Schule der magischen Tiere“ und „It’s close to Midnight“.

Es war ein fulminanter Auftakt, und gleich zwei gelungene Premierenwochenenden voller Zauber, Energie und großer Emotionen liegen hinter der Jungen Bühne Lahnstein (JBL). Mit ihren neuesten Inszenierungen von „Die Schule der magischen Tiere – Voller Löcher“ und „It’s close to Midnight“ haben die Ensembles der JBL das Publikum restlos begeistert.







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