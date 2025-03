Märchenhafter Schlosskauf für eine Mark je Quadratmeter

Es war wie in einem Märchen. Vor 25 Jahren erwarb die Stadt Limburg vom Land Hessen für eine Mark pro Quadratmeter Grundstücksfläche das Schloss hinter dem Dom für insgesamt 3822 Mark und bekam vom Verkäufer dazu noch 400.000 Mark geschenkt. Die Stadt sprach nie davon, dass sie nun stolze Schlossbesitzerin geworden sei. Der damalige Finanzminister Karlheinz Weimar (CDU) hatte mitgeteilt, das Land Hessen müsse sich von dem unrentierlichen Objekt trennen.

Schon damals war den Verantwortlichen sehr wohl bewusst, welchen Klotz sie dem Steuerzahler ans Bein binden und von der Mitgift gerade mal die nötigste Unterhaltung finanziert werden könnten. Sie sahen in der Übernahme allerdings eine Verpflichtung, die Limburg gegenüber ihrer Geschichte hat. Bürgermeister Martin Richard (CDU) sprach damals von einer langfristigen Komplettsanierung, die bei zehn Millionen Mark liege. Seitdem wurden über zehn Millionen Euro in die Sanierung investiert und das Ende ist noch nicht erreicht. Dass die Stadtverordneten am 3. April 2000 nach über zehnjähriger Diskussion bei neun Gegenstimmen auf Empfehlung des Magistrats die Übernahme der historischen Immobilie genehmigten, ist maßgeblich das Verdienst des Fördervereins „Limburger Schloss“ unter seiner Vorsitzenden Hildegard Schirmacher.

Förderverein setzt sich für den Kauf durch die Stadt ein

Weimar hatte Druck gemacht und mitgeteilt, das Land hätte das Schloss schon Jahre zuvor gewinnbringend an einen Investor verkaufen können. Wenn die Stadt eine Übernahme ablehne, werde das Land die Immobilie privatisieren. Da schrillten bei Schirmacher und weiteren geschichtsbewussten Bürgern die Alarmglocken. Sie befürchteten, dass nach einem Privatverkauf das Schloss und seine Hofanlage der breiten Öffentlichkeit entzogen werden.

Der ehemalige Stadtbaudirektor und Nassauer Historiker Berthold Conradi und seine Ehefrau Renate luden in einer Anzeige für den 29. Oktober 1995 zur Gründung eines Fördervereins ein, der sich in der Folgezeit für die Kaufentscheidung des hinter dem Dom stehenden Wahrzeichens und Kulturdenkmals durch die Stadt starkmachte. Überlegungen des Vereins gingen dahin, für den Schlosserwerb eine Stiftung zu gründen. Da aber ein Erwerb des Objekts durch eine solche rechtlich unselbstständige Stiftung nicht möglich ist (das Land gibt das Schloss nur an die Kommune), brachte der Förderverein 100.000 Mark zur Erhaltung des Schlosses in eine Stiftung ein.

Die beträchtliche Summe war dank vieler Spenden seiner Mitglieder und weiteren Zuwendungen zustande gekommen. Im April 2000 wurde sodann vertraglich festgelegt, dass die „Stiftung Schloss Limburg“ von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz verwaltet wird. Seine Hauptaufgabe sah der Förderverein seinerzeit in einer Sanierungsbeteiligung. Das im Mittelalter errichtete, hinter dem Dom schlummernde Schloss solle mit öffentlichem Leben erfüllt werden. Als Nahziel bezeichnete es die Vorsitzende Hildegard Schirmacher, die ehemalige Kapelle „St. Peter“ und die gewölbten Räume im Erdgeschoss als ältesten Teil wieder nutzbar zu machen. Geplant seien Feiern, Vorträge, Konzerte und Ausstellungen. Auf längere Sicht werde die Einrichtung eines Museums für Stadtgeschichte angestrebt.

Schon das verschlossene Eisentor vor Augen gehabt

Durch den Eigentümerwechsel an die Stadt war gewährleistet, dass die an das Bistum vermieteten Räume für den Domchor, für die italienische und die portugiesische Gemeinde sowie die Räumlichkeiten der Lehrerfortbildung weiter genutzt werden konnten. Der Förderverein feierte die Übernahme durch die Kommune mit einem Schlossfest, das von einigen 100 Menschen besucht wurde.

Weimar sagte damals, der Schlossverkauf an einen Privatmann sei um Haaresbreite verhindert worden. Er habe schon das große verschlossene Eisentor vor Augen gehabt, das den Zugang durch Bürger und Touristen verhindert hätte. Seitdem ist in den 25 Jahren viel geschehen, worüber in dieser Zeitung immer wieder berichtet wird. Das Stiftungsvermögen ist nach Angaben des heutigen Vorsitzenden des Fördervereins, Mathias Schirmacher, Sohn der ersten Vorsitzenden, unangetastet und bis Ende 2023 auf 74.300 Euro angewachsen. Aus den Erträgen seien jeweils 5000 Euro in das „Haus der sieben Laster“ (Brückengasse 9) und das Haus Brückengasse 15 geflossen. Geplant sei nunmehr, die aus Rücklagen und freien Mitteln zur Verfügung stehenden knapp 18.000 Euro für die Restaurierung des aus dem 16. Jahrhundert stammenden Altaraufsatz der einstigen Petruskapelle des Schlosses zu verwenden.