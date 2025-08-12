Sie sind praktisch wie bequem und sorgen dafür, dass das eigene Grün gepflegt und gekürzt daher kommt: Mähroboter gehören bei vielen Gartenbesitzern mittlerweile zur Grundausstattung. Geht es nach den Grünen, ergeht in Lahnstein ein Nachtfahrverbot.

Auch in Lahnstein sind Mähroboter vielfach im Einsatz. Viele Gartenbesitzer schätzen die vollautomatische Arbeit der kleinen Geräte. Doch der Naturschutzbund Deutschland warnt, dass diese ganz schnell zur tödlichen Gefahr für Tiere werden können, besonders dann, wenn sie in der Nacht zum Einsatz kommen. Lahnsteins Grüne nun greifen diese Warnung auf und fordern ein Nachtfahrverbot für Mähroboter. Der etwas skurril anmutende Antrag hat durchaus einen ernsten Hintergrund, sagt Fraktionschefin Jutta Niel. „Ziel ist es, die gefährdeten nachtaktiven Tiere, insbesondere Igel, zu schützen und einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz zu leisten.“

Die Gefahren, die von Mährobotern ausgehen, seien vielfältig, Igel, die in der Dämmerung aktiv sind, könnten sich bei Bedrohung nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen und rollten sich zusammen, was sie verletzungsanfällig mache. „In vielen Städten Deutschlands gibt es daher bereits Regelungen, die den Einsatz von Mährobotern in der Nacht einschränken“, erklärt Jutta Niel. Igel seien nicht nur ein wertvoller Teil unseres Ökosystems, „sie tragen auch zur natürlichen Schädlingsbekämpfung bei“.

Im Antrag der Grünen wird darauf hingewiesen, dass auch Spinnen und Eidechsen von Mährobotern bedroht seien.

Auch andere kleine Tiere wie Spinnen und Eidechsen seien von den Mährobotern bedroht. „Diese Tiere haben oft keine Möglichkeit, den Gefahren der Geräte zu entkommen und werden häufig verletzt oder getötet.“ Darüber hinaus drohe der Verlust wichtiger Lebensräume, die für das Nisten und den Schutz von Kleinlebewesen unerlässlich sind. „Zudem wird häufig zu kurz gemäht, was den Wasserbedarf des Rasens erhöht und in trockenen Sommern zu Problemen führen kann.“

Daher fordern Lahnsteins Grüne den Einsatz von Mährobotern in der Zeit von 30 Minuten vor Sonnenuntergang bis 30 Minuten nach Sonnenaufgang einzuschränken – außerdem „geeignete Maßnahmen zur Information und Sensibilisierung der Bevölkerung“. Man verweist auf andere Kommunen wie Köln und Leipzig, wo bei Verstößen Bußgelder drohten. „Wir hoffen auf eine breite Unterstützung im Rat.“