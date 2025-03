Einen kompletten Verhandlungstag hatte das Strafgericht am Amtsgericht Diez reserviert, um den Fall einer 45-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau und ihres 49-jährigen Untermieters zu verhandeln. Gegen beide lagen deutlich über 100 Anzeigen vor. Zur Verhandlung kam nun ein erstes Bündel von Delikten, die sich beide im Zeitraum von Mai 2022 bis Dezember 2023 zuschulden hatten kommen lassen. Insgesamt wurden dafür 16 Zeugen und ein Gutachter geladen. Der Prozess begann allerdings mit deutlicher Verspätung, da es die beiden vorzogen, nicht zum Verhandlungsbeginn zu erscheinen. Bereits im Vorfeld hatten sie dies angekündigt und selbst persönlich zugestellte Ladungen vor den Augen eines Mitarbeiters des Gerichts zerrissen. Sie mussten daher von zwei Einsatzwagen der Polizei zu Hause beziehungsweise von einem Spaziergang abgeholt und vorgeführt werden.

Der Frau hielt die Staatsanwaltschaft Koblenz gleich ein ganzes Bündel von Anschuldigungen vor. Dabei ging es um insgesamt 28 Fälle von Betrug, versuchtem Betrug, Urkundenfälschung, Beleidigung, Bedrohung, Verleumdung, den Missbrauch von Notrufen und Falschanzeigen. In einem Fall war es der Angeklagten im Rahmen eines Telefoninterviews gelungen, ihren Pflegegrad wegen angeblicher Immobilität von Grad 1 auf Grad 3 zu erhöhen. Während einer persönlichen Begutachtung im Jahr darauf stellten zwei Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes jedoch fest, dass keinerlei Pflegebedürftigkeit (mehr) vorlag. Angeblich dringend benötigte Hilfsmittel wie Rollator, Rollstuhl und Sauerstoffgerät entdeckten sie auf Nachfrage unter einer staubigen Plane in einer benachbarten Garage. Derzeit läuft deshalb eine Rückforderung über 8720 Euro für zu viel gezahltes Pflegegeld. Bis auf ein Humpeln konnte auch keiner der befragten Zeugen von einer irgendwann eingeschränkten Mobilität der 45-Jährigen berichten.

Zahlreiche Beleidigungen

In einem zweiten Fall hatte die Angeklagte versucht, Zugriff auf das Erbe ihres verstorbenen Vaters zu erlangen, obschon ihr das Nachlassgericht bedeutete, dass das vorliegende „Berliner Testament“ zugunsten ihrer Stiefmutter gültig sei. Zeitlich später erfolgte Privatverträge sowie ein zwei Jahre nach dem Tod ihres Vaters von ihr plötzlich wiedergefundenes „Universalvermächtnis“ seien dagegen irrelevant. Trotzdem nutzte die Angeklagte eine Wohnung ihres verstorbenen Vaters in Koblenz und verweigerte dem als Betreuer eingesetzten Sohn ihrer dementen Stiefmutter den Zutritt sowie den Zugriff auf die Post an die Stiefmutter. Dabei hetzte sie auch die Nachbarschaft gegen den vermeintlichen „Eindringling“ auf. Eine Stelle aus dem E-Mail-Verkehr der Beschuldigten mit dem Nachlassgericht ließ sich der vorsitzende Richter von einer Zeugin sogar noch ein zweites Mal vorlesen. Hier erklärte die Angeklagte: „Das Original des Universalvermächtnisses ist leider auf dem Postweg verloren gegangen. Ich sende es Ihnen daher noch einmal zu.“

„Die Angeklagte leidet unter Pseudologia phantastica („Lügensucht“). Sie erfindet wahrheitswidrige Konstrukte, um daraus einen sekundären Krankheitsgewinn zu erhalten.“

Der psychologische Gutachter erläuterte dem Gericht das Ergebnis seiner Untersuchungen.

Am meisten jedoch beschäftigte das Gericht der Umgang der beiden Angeklagten mit den anderen Hausbewohnern sowie einer Nachbarin. Diese wurden persönlich, per E-Mail, Facebook-Posts und Falschanzeigen diffamiert. Vor allem auf die Mutter eines sechsjährigen Mädchens und ihren Mann im Obergeschoss des Wohnhauses hatte man sich eingeschossen. Die Betroffene berichtete von Beleidigungen als „Hure“, „Judenschlampe“, „stinkende Sau“, und Bedrohungen wie „Ihr werdet bald aufgeknüpft“, „Die russische Mafia wird deine Tochter zerhacken“. Zudem verstellten sie ihr regelmäßig mit den beiden Assistenzhunden der 45-Jährigen den Weg aus dem Haus zur Bushaltestelle ihrer Tochter und schrien sie dabei an. Auch bei der Schule ihrer Tochter wurde sie angeschwärzt, ihr Mann beim Jugendamt als pädophil. „Wir konnten keinen Besuch mehr empfangen, hatten kaum noch soziale Kontakte, weil Internetkampagnen gegen uns liefen, und man mied den Kontakt zu uns, da man nicht auch zur Zielscheibe werden wollte“, berichtete die Zeugin von unhaltbaren Zuständen und massiven Auswirkungen im Alltag, die sie und eine weitere Hausbewohnerin mit ihren beiden Söhnen schließlich zum Auszug bewogen.

Diagnose Lügensucht

Die 45-Jährige wurde von allen Zeugen als „die treibende Kraft“ in dieser Zweier-Konstellation beschrieben. Über den 49-Jährigen und sein Verhältnis zur Angeklagten berichtete eine Nachbarin dagegen: „Er allein ist ein anderer Mensch. Sie ist die, die ihm Anweisungen gibt. Er ist eher unbeholfen. Er strebt nach ihrem Lob.“ Dabei werde er jedoch auch grob und beleidigend.

Die beiden Angeklagten verfolgten den sechsstündigen Prozess nur widerwillig, oft mürrisch brabbelnd, aber letztlich gefasst mit einigen Ermahnungen durch das Gericht. Die 45-Jährige gab an, nach einem Unfall 2002 im Dienst als Notfallsanitäterin seit 2011 arbeitsunfähig zu sein und unter mehrfachen psychischen Störungen zu leiden: Borderline, posttraumatische Belastungsstörung, Panikattacken, multiple Persönlichkeitsstörung, Depression. Daher auch die Assistenzhunde. Antidepressiva nehme sie nicht ein, da es ihr gut gehe. Die Vorwürfe gegen sie wies sie alle zurück.

Der psychologische Gutachter attestierte ihr zwar durchaus diverse Symptome solcher Erkrankungen, kam aber letztlich zu dem Schluss: „Die Angeklagte leidet unter Pseudologia phantastica („Lügensucht“). Sie erfindet wahrheitswidrige Konstrukte, um daraus einen sekundären Krankheitsgewinn zu erhalten. Ihren Narzissmus missbraucht sie für ihre eigenen Bedürfnisse und dazu, ihr Umfeld zu manipulieren. Wenn Lügen auffliegen, passt sie diese durch neue Lügen an.“ Ihrem mitangeklagten Untermieter bescheinigte er eine „wahrscheinlich leichtgradige Intelligenzminderung“, die ihn empfänglich für Manipulationen durch die Angeklagte mache. Er sei daher nur eingeschränkt schuldfähig. Dies gelte ebenso für seine Schmäh-E-Mail gegen die Arbeitsagentur, die ihm das Bürgergeld gestrichen hatte, sowie die Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole (Hakenkreuze), die er „als indische Glückssymbole" auf Instagram gepostet hatte.

Weitere Anzeigen anhängig

Die Staatsanwältin sah nach der Verhandlung alle Vorwürfe als bestätigt an und forderte eine zweijährige Freiheitsstrafe ohne Bewährung für die Beschuldigte, die zuvor noch nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen war. Für den 49-Jährigen forderte sie eine zehnmonatige Haftstrafe, die noch zur Bewährung ausgesetzt werden könnte, sowie 500 Arbeitsstunden innerhalb eines Jahres.

Die beiden Verteidiger hatten dem nichts entgegenzusetzen, forderten jedoch etwas mildere Strafen. Der vorsitzende Richter entschied schließlich auf eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten zur Bewährung und 300 Arbeitsstunden für den Angeklagten sowie für die Angeklagte auf eine Geldstrafe von 2500 Euro und eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die er aber ebenfalls auf vier Jahre zur Bewährung aussetzte. Dabei merkte er an, dass gegen beide Angeklagte noch „Hunderte weitere Anzeigen“ anhängig seien. Die von der Justiz eingezogenen technischen Geräte der beiden Verurteilten (Laptop und Handys) werden nicht zurückgegeben. Die Staatsanwältin kündigte an, gegen das Urteil für die 45-Jährige eventuell Rechtsmittel einlegen zu wollen. Das Urteil gegen den 49-Jährigen ist dagegen rechtskräftig.