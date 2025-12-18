„Lotse“ ist das freundliche Gesicht der Arbeitsagentur

Für behinderte Menschen ist die gleichberechtigte Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen nicht selbstverständlich. Ein Beispiel aus Lahnstein zeigt, dass es funktionieren kann. Darüber spricht Eric Seifert, „Lotse“ der Arbeitsagentur, im Interview.
Er zeigt den Weg, gibt Rat und ist das freundliche Gesicht der Arbeitsagentur in Lahnstein: Eric Seifert aus Kamp-Bornhofen arbeitet seit Sommer als „Lotse“: Dort empfängt der 32-Jährige jene Kunden, die ohne Termin in Arbeitsagentur oder Jobcenter kommen, und zeigt ihnen den Weg.