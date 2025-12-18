Eric Seifert im Interview „Lotse“ ist das freundliche Gesicht der Arbeitsagentur Tobias Lui 18.12.2025, 15:00 Uhr

i Dieter Knopp (von links), Geschäftsführer operativ der Arbeitsagentur in Montabaur, Armin Gutwald, Geschäftsführer der Caritas Werkstätten, und Dagmar Theis von Viweca, der Integrationsabeilung der Caritas-Werkstätten, freuen sich, dass Eric Seifert als „Lotse“ in der Arbeitsagentur in Lahnstein arbeitet. Tobias Lui

Für behinderte Menschen ist die gleichberechtigte Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen nicht selbstverständlich. Ein Beispiel aus Lahnstein zeigt, dass es funktionieren kann. Darüber spricht Eric Seifert, „Lotse“ der Arbeitsagentur, im Interview.

Er zeigt den Weg, gibt Rat und ist das freundliche Gesicht der Arbeitsagentur in Lahnstein: Eric Seifert aus Kamp-Bornhofen arbeitet seit Sommer als „Lotse“: Dort empfängt der 32-Jährige jene Kunden, die ohne Termin in Arbeitsagentur oder Jobcenter kommen, und zeigt ihnen den Weg.







