Edle Recken und starke Rösser Loreley wird zum Mekka für Mittelalterenthusiasten Ulrike Bletzer 06.04.2026, 15:00 Uhr

i Mittelalterspektakel auf der Loreley: Auch dämonisch wie hier bei Lupus Corvus darf's mal zugehen. Bletzer Ulrike

Holde Fräulein, edle Recken und zahlreiche Herolde: Am Osterwochenende wurde die Loreley wieder zur Begegnungsstätte für so manchen Mittelalterfan. Das alljährliche Mittelalterspektakel hatte wieder so einiges zu bieten.

Mächtig was los auf dem Felsen des Bösen. Keine Angst, so heißt die Loreley nur im gleichnamigen, ziemlich unorthodoxen Dreiakter des Berliner Straßentheaterduos Zeter und Mordio („Die einzig wirklich wahre Geschichte der Loreley“) – und auch dort nur so lange, bis der Teufel zeternd die Flucht ergreift.







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