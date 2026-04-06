Edle Recken und starke Rösser
Loreley wird zum Mekka für Mittelalterenthusiasten
Mittelalterspektakel auf der Loreley: Auch dämonisch wie hier bei Lupus Corvus darf's mal zugehen.
Mittelalterspektakel auf der Loreley: Auch dämonisch wie hier bei Lupus Corvus darf's mal zugehen.
Bletzer Ulrike

Holde Fräulein, edle Recken und zahlreiche Herolde: Am Osterwochenende wurde die Loreley wieder zur Begegnungsstätte für so manchen Mittelalterfan. Das alljährliche Mittelalterspektakel hatte wieder so einiges zu bieten.

Lesezeit 4 Minuten
Mächtig was los auf dem Felsen des Bösen. Keine Angst, so heißt die Loreley nur im gleichnamigen, ziemlich unorthodoxen Dreiakter des Berliner Straßentheaterduos Zeter und Mordio („Die einzig wirklich wahre Geschichte der Loreley“) – und auch dort nur so lange, bis der Teufel zeternd die Flucht ergreift.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren