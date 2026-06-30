Gastro zwischen Rhein und Lahn Loreley-Restaurant: Warum Muzaffer Oguz nie aufgab Mira Zwick 30.06.2026, 18:00 Uhr

i Die Vorbereitungen sind auf der Zielgeraden: Am 17. Juli eröffnet das neue Restaurant Am gläsernen Fels von Muzaffer Oguz auf dem Loreley-Plateau. Salvatore Mangano

Sechs Jahre Verzögerung, steigende Kosten und jede Menge Unsicherheit: Viele hätten längst aufgegeben. Muzaffer Oguz blieb – und eröffnet nun sein Restaurant „Am gläsernen Fels“ auf der Loreley.

Regional, saisonal, gut bürgerlich mit internationalen Einflüssen – so beschreibt Muzaffer Oguz, Pächter des ehemaligen Turner- und Jugendheims auf dem Loreleyplateau, was er kulinarisch in seinem neuen Restaurant vorhat. Am 17. Juli eröffnet das sanierte Restaurant „Am gläsernen Fels“ offiziell.







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