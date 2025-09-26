Gespräch mit Nachfolgerin Loreley Katharina Blanckart gibt güldenen Kamm weiter Ulrike Bletzer 26.09.2025, 16:00 Uhr

i Keine Statuen, sondern sehr lebendige junge Frauen aus der Region: Die noch amtierende Loreley Katharina Blanckart (rechts) freut sich, dass sie eine so tolle Nachfolgerin (links) bekommt. Das Geheimnis, um welche junge Dame es sich dabei handelt, wird bei der Inthronisierung mit geladenen Gästen am Samstag in der Mythoshalle (im Hintergrund) gelüftet. Ulrike Bletzer

Die amtierende Loreley Katharina Blanckart freut sich, dass sie eine tolle Nachfolgerin bekommt. Das Geheimnis, um welche junge Dame es sich dabei handelt, wird am Samstag in der Mythoshalle gelüftet. Unsere Zeitung sprach vorab mit beiden.

Sie ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, hat lange hellblonde Haare und lebt in einer der Rhein-Höhengemeinden der Verbandsgemeinde Loreley. Viel mehr sei an dieser Stelle (noch) nicht über die junge Dame verraten – schließlich soll das zurzeit vermutlich bestgehütete Geheimnis der Region nicht vorzeitig Federn lassen.







