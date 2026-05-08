Kultur mit Strahlkraft Loreley-Freilichtbühne: Viel mehr als ein Konzert-Ort Mira Zwick 08.05.2026, 18:00 Uhr

i Für Ulrike Dallmann ist die Loreley-Freilichtbühne ein wichtiger Motor für den Tourismus in der Region. Ihr Büro auf dem Loreleyplateau grenzt direkt an den Veranstaltungsort an. Mira Zwick

Die Loreley-Freilichtbühne vereint Musik, Natur und Mythos auf besondere Weise. Jahr für Jahr zieht sie Tausende ins Mittelrheintal – viele kehren zurück. Die Bühne ist längst mehr als nur ein Veranstaltungsort.

Sie gehört zu den spektakulärsten Open-Air-Spielstätten Deutschlands: Die Loreley-Freilichtbühne. Durch ihre einzigartige Lage im Herzen des Welterbes Oberes Mittelrheintal , die besondere, amphitheaterähnliche Architektur und ihre starke kulturelle Prägung ist sie weit mehr als nur eine Bühne im Grünen.







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