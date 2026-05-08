Kultur mit Strahlkraft
Loreley-Freilichtbühne: Viel mehr als ein Konzert-Ort
Für Ulrike Dallmann ist die Loreley-Freilichtbühne ein wichtiger Motor für den Tourismus in der Region. Ihr Büro auf dem Loreley
Für Ulrike Dallmann ist die Loreley-Freilichtbühne ein wichtiger Motor für den Tourismus in der Region. Ihr Büro auf dem Loreleyplateau grenzt direkt an den Veranstaltungsort an.
Mira Zwick

Die Loreley-Freilichtbühne vereint Musik, Natur und Mythos auf besondere Weise. Jahr für Jahr zieht sie Tausende ins Mittelrheintal – viele kehren zurück. Die Bühne ist längst mehr als nur ein Veranstaltungsort.

Lesezeit 3 Minuten
Sie gehört zu den spektakulärsten Open-Air-Spielstätten Deutschlands: Die Loreley-Freilichtbühne. Durch ihre einzigartige Lage im Herzen des Welterbes Oberes Mittelrheintal, die besondere, amphitheaterähnliche Architektur und ihre starke kulturelle Prägung ist sie weit mehr als nur eine Bühne im Grünen.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungLoreley-Freilichtbühne

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